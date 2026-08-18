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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

واکنش دمشق به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور ادلب

واکنش دمشق به حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور ادلب

وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه ابوالظهور در ادلب را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سوریه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در استان ادلب را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و این اقدام را تجاوزی غیرقابل‌ توجیه، نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تنش‌زایی خطرناکی دانست که امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره می‌اندازد.

در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: تداوم این تجاوزها از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز، آن هم در شرایطی که دولت سوریه خویشتنداری کرده است و برای تثبیت ثبات و جلوگیری از تشدید بحران می‌کوشد، نیات و مقاصد اشغالگران اسرائیلی برای تضعیف این تلاش‌ها و کشاندن منطقه به سمت ناآرامی بیشتر را برمی‌ملا می‌سازد.

در این بیانیه تصریح شده است: وزارت خارجه سوریه رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول کامل این تنش‌زایی میداند و از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت می‌خواهد به صراحت این تجاوز را محکوم و موضعی قاطع در برابر نقض مکرر حاکمیت سوریه اتخاذ کنند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: سوریه به دفاع از حقوق و منافع ملی خود از تمامی روش‌های مشروع که قوانین و عرف‌های بین‌المللی تضمین کرده‌اند، ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6920407

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