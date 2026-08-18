ابراهیمی: ۸۰ درصد اعتبارات عمرانی اصفهان به ۵۰ طرح کلیدی اختصاص یافت

سعید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سازوکار رصد و پایش طرحهای عمرانی در اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری از ابتدای سال، نظارت یکپارچه بر مجموعه طرحهای در دست اجرا را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار داده است و هماکنون نزدیک به یک هزار پروژه در مقیاسهای خرد و کلان و در حوزههای گوناگون زیرساختی، خدماتی و رفاهی توسط سازمانها و معاونتهای تخصصی شهرداری در دست اقدام است.
وی با تأکید بر اینکه تفکیک طرحها بر پایه میزان اثرگذاری بر زیستبوم شهری صورت گرفته است، افزود: طی دو سال اخیر، بخش مهمی از این اقدامات به عنوان پروژههای کلیدی و پیشران شهری معین شدهاند و روند پیشرفت فیزیکی و مالی آنها در بالاترین سطح مدیریت شهری با حضور شهردار، معاونان و اعضای شورای اسلامی شهر به صورت هفتگی و برخط پایش میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: برای سال جاری، ۵۰ پروژه محوری هدفگذاری شده که این مجموعه به تنهایی نزدیک به ۸۰ درصد کل اعتبارات عمرانی شهرداری را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین پایش دقیق و مستمر این طرحها دنبال میشود تا میزان تحقق تعهدات در پایان سال به حداکثر بازدهی ممکن برسد و از هرگونه اتلاف منابع و تأخیر زمانی جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به اینکه سایر پروژهها نیز به فراخور سطحبندی تخصصی تحت نظارتهای مدیریتی قرار دارند، ادامه داد: همزمان با نظارت بر سبد پروژههای جاری، تمهیدات لازم برای تدوین سند مالی سال ۱۴۰۶ از نیمه نخست سال کلید خورده و در این مرحله، شاخصهای عملیاتی و راهبردهای برنامه دوساله ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ با همافزایی حوزههای ستادی و عملیاتی در حال نهاییسازی است تا بودجه سال آینده بر مبنای ارقام واقعگرایانه و عملیاتی تنظیم شود.
ابراهیمی با تأکید بر توسعه نقش مستقیم شهروندان در تعیین نیازهای محلی گفت: فرایند بودجهریزی مشارکتی در شهرداری اصفهان طی دو گام اساسی پیگیری میشود؛ در مرحله نخست پیش از تنظیم پیشنویس لایحه، نیازها و پیشنهادهای مردمی جمعآوری میشود و در گام بعدی، اولویتبندی سبد پروژههای منتخب با مشارکت و نظرسنجی از شهروندان صورت میگیرد تا تصمیمگیریهای کلان بر پایه تقاضای عینی محلات استوار باشد.
وی به مسیر مالی و تصویب لایحه اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ رسمی بخشنامه بودجه در مهرماه، کارگروههای تخصصی اعتبارات جاری با تمرکز بر حقوق و دستمزد و هزینههای نگهداشت و خدمات شهری، و کارگروه اعتبارات عمرانی به منظور بررسی فنی پروژهها فعالیت خود را تا دیماه ادامه میدهند تا لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۶ در بستر سامانههای الکترونیکی جمعبندی شده و در موعد مقرر به شورای اسلامی شهر تقدیم شود.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در تشریح رویکردهای بودجهای سال آینده خاطرنشان کرد: تکمیل خطوط قطار شهری، توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، گسترش زیرساختهای حملونقل پاک و حفظ و ارتقای فضای سبز و محیطزیست در صدر اولویتهای اعتباری مدیریت شهری برای سال آینده قرار دارند و هدف غایی، ارتقای کیفیت زیست و بهرهوری زیرساختهای شهری برای شهروندان است.
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