سرهنگ محمودرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف یک مورد زمینخواری گسترده در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی ملی در حوزه استحفاظی شهرستان، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات میدانی و بررسیهای دقیق، ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و همکاری دستگاههای مرتبط، ابعاد این پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند.
سرهنگ صادقی ادامه داد: نتایج تحقیقات نشان داد فردی بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به دخل و تصرف در بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شهرستان سمیرم کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اشاره به اقدامات قانونی انجامشده تصریح کرد: پس از تکمیل مستندات و اخذ دستور قضایی، عملیات رفع تصرف انجام و زمینهای مورد نظر به وضعیت سابق بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی اراضی رفع تصرفشده را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند، گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.
سرهنگ صادقی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده زمینخواری خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویتهای مهم انتظامی است و با هرگونه تعرض، ساختوساز غیرمجاز و تصرف اراضی عمومی برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تصرف اراضی ملی، موضوع را از طریق مراجع انتظامی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
نظر شما