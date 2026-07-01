مدیرکل صمت گیلان: پشتوانه قضایی دلگرمی فعالان اقتصادی گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح چهارشنبه در نشست نهادهای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان با رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه و دهه تولید و تجارت برگزار شد، با تبریک هفته قوه قضائیه و قدردانی از صیانت حقوقی دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: در مسیر تولید و تجارت، پشتوانه قضایی دلگرمی فعالان اقتصادی گیلان است.

وی با اشاره به عملکرد ستاد تنظیم بازار در ایام جنگ، افزود: با تشکیل اتاق وضعیت تنظیم بازار، مدیران قضایی به صورت مرتب در این اتاق حضور داشتند و دغدغه های دادستان را پیگیری کردند. می توانم به جرات بگویم که حتی یک قرص نان هم در استان کمبود نداشتیم و علیرغم ورود هشت میلیون مسافر به استان، گیلان جزو استان های کمنبهام بود.

مدیرکل صمت گیلان با تأکید بر اینکه خانواده صمت به ویژه تولیدکنندگان در صف اول نبرد اقتصادی جنگیده اند، تصریح کرد: علیرغم جنگ و نابسامانی سال گذشته، ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت استان انجام شده است. همچنین در یک سال گذشته، ۱۹۶ پروانه بهره برداری صنعتی صادر کردیم که زمینه اشتغال حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر را فراهم کرد.

پورحیدری یکی از اثرات جنگ را عدم تامین مواد اولیه واحدها دانست و گفت: بورس در شرایط سخت نتوانست واحدهای تولیدی را به خوبی اقناع کند و برخی واحدها مانند پتروشیمی و فولادی با مشکل مواجه شدند که با پیگیری های انجام شده، تامین مواد اولیه آنها به تدریج در حال حل شدن است.

وی مهمترین چالش امروز تولید را قطعی برق عنوان کرد و افزود: از جنگ و تاثیرات آن هنوز عبور نکرده ایم که درگیر ناترازی انرژی شده ایم. علیرغم تولید مازاد نیاز استان، هر روز با التماس از مدیران بخش انرژی میخواهیم که چراغ تولید خاموش نشود. برخی مدیران معتقدند صنعتگر میتواند از بورس سهمیه برق با قیمت چندبرابری بخرد که این موضوع از نظر اقتصادی توجیه ندارد و قیمت تمام شده را برای مصرف کننده افزایشی و تورمی می کند.

حمایت از تولید، اولویت دستگاه قضا است

در ادامه این نشست، مجید اللهیان، رئیس کل دادگستری استان نیز ضمن تبریک دهه تولید و تجارت به فعالان این عرصه، اظهار کرد: دغدغه اصلی دستگاه قضایی، رفع چالش های بخش تولید است. در این شرایط سخت، کسی که در حوزه تولید قدم برمیدارد و سرمایهگذاری میکند، مجاهد فی سبیل الله است و انتظار دارد که با این مشکلات دست وپاگیر مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه برخی چالش ها متاثر از نگاه غیرکارشناسانه به موضوعات فنی است، گفت: ایجاد اشتغال و معاش بسیار مهم است و در آموزه های دینی نیز داریم که باید به بهبود فضای کسب وکار کمک شود. بسیاری از پرونده های قضایی و دعاوی موجود، ناشی از معاش نامناسب است.

رئیس کل دادگستری استان به حل و فصل موضوع آتش سوزی بازار رشت و مجتمع ونوس انزلی اشاره کرد و افزود: با ورود دستگاه قضایی، شرکت های بیمه خسارت آسیب دیدگان را پذیرفتند و در مورد بازار رشت نیز باید این پذیرش صورت گیرد.

وی در پایان با اشاره به قدمت و سابقه صنعت استان، تصریح کرد: بخش صنعت نباید دست خوش ناترازی غیرکارشناسی شود و این موارد میتواند از طریق کارگروه های تخصصی نظیر ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی با رویکرد کارشناسی و فنی حل و فصل شود.