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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

برپایی «مهمانی کیلومتری غدیر» در سراسر کهگیلویه و بویراحمد

برپایی «مهمانی کیلومتری غدیر» در سراسر کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی گسترده برای برگزاری ویژه‌ برنامه‌های عید سعید غدیر و برپای میهمانی غدیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا افتخاری عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های عید غدیر از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع مردمی برای این مناسبت خبر داد و اظهار کرد: فعالیت موکب‌های غدیر از یک روز پیش از عید آغاز می‌شود و در نوبت‌های مختلف صبح، عصر و شب به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به افزایش تعداد موکب‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزود: امسال شاهد حضور پررنگ‌تر مجموعه‌های مردمی، هیئات مذهبی و گروه‌های فرهنگی در اجرای برنامه‌های عید غدیر خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عید غدیر امسال با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) همزمان شده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که ضمن حفظ حرمت و جایگاه سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جشن‌های غدیر نیز در شأن این عید بزرگ برگزار شود.

وی «مهمانی کیلومتری غدیر» را شاخص‌ترین برنامه پیش‌بینی شده در استان عنوان کرد و گفت: این برنامه در تمامی شهرستان‌ها برگزار می‌شود و در شهر یاسوج نیز خیابان جمهوری از صبح تا شب میزبان موکب‌ها، غرفه‌های فرهنگی و برنامه‌های مختلف مردمی خواهد بود.

حجت الاسلام افتخاری با تأکید بر نقش این برنامه‌ها در تقویت انسجام اجتماعی ادامه داد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و همدلی نیاز دارد و عید غدیر ظرفیت مناسبی برای تقویت این مؤلفه‌ها در سطح جامعه فراهم می‌کند.

وی همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه‌های غدیر در مناطق روستایی و مشارکت گسترده هیئات مذهبی خبر داد و افزود: تلاش شده است برنامه‌های این عید بزرگ تنها محدود به مراکز شهرستان‌ها نباشد و تمامی مناطق استان از برکات آن بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به تقارن عید غدیر و سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، بر ضرورت برگزاری برنامه‌هایی متناسب با اهمیت این دو مناسبت تأکید کرد.

فتاح محمدی گفت: این مناسبت‌ها فرصت ارزشمندی برای تبیین اندیشه‌های دینی و انقلابی و انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل جوان به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌ها افزود: هر میزان سرمایه‌گذاری در مسیر ترویج فرهنگ دینی و ارزش‌های انقلاب اسلامی انجام شود، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار تسریع در ابلاغ مصوبات نشست شد و اظهار داشت: دستگاه‌های مسئول باید مأموریت‌های خود را در زمان مقرر انجام دهند تا برنامه‌های پیش‌بینی شده با کیفیت مطلوب و در شأن مردم استان برگزار شود.

کد مطلب 6848164

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