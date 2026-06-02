برپایی «مهمانی کیلومتری غدیر» در سراسر کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا افتخاری عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامههای عید غدیر از پیشبینی برنامههای متنوع مردمی برای این مناسبت خبر داد و اظهار کرد: فعالیت موکبهای غدیر از یک روز پیش از عید آغاز میشود و در نوبتهای مختلف صبح، عصر و شب به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.
وی با اشاره به افزایش تعداد موکبها نسبت به سالهای گذشته افزود: امسال شاهد حضور پررنگتر مجموعههای مردمی، هیئات مذهبی و گروههای فرهنگی در اجرای برنامههای عید غدیر خواهیم بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عید غدیر امسال با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) همزمان شده است، تصریح کرد: برنامهریزیها به گونهای انجام شده که ضمن حفظ حرمت و جایگاه سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، جشنهای غدیر نیز در شأن این عید بزرگ برگزار شود.
وی «مهمانی کیلومتری غدیر» را شاخصترین برنامه پیشبینی شده در استان عنوان کرد و گفت: این برنامه در تمامی شهرستانها برگزار میشود و در شهر یاسوج نیز خیابان جمهوری از صبح تا شب میزبان موکبها، غرفههای فرهنگی و برنامههای مختلف مردمی خواهد بود.
حجت الاسلام افتخاری با تأکید بر نقش این برنامهها در تقویت انسجام اجتماعی ادامه داد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و همدلی نیاز دارد و عید غدیر ظرفیت مناسبی برای تقویت این مؤلفهها در سطح جامعه فراهم میکند.
وی همچنین از برگزاری ویژهبرنامههای غدیر در مناطق روستایی و مشارکت گسترده هیئات مذهبی خبر داد و افزود: تلاش شده است برنامههای این عید بزرگ تنها محدود به مراکز شهرستانها نباشد و تمامی مناطق استان از برکات آن بهرهمند شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به تقارن عید غدیر و سالروز ارتحال امام خمینی (ره)، بر ضرورت برگزاری برنامههایی متناسب با اهمیت این دو مناسبت تأکید کرد.
فتاح محمدی گفت: این مناسبتها فرصت ارزشمندی برای تبیین اندیشههای دینی و انقلابی و انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل جوان به شمار میروند.
وی با تأکید بر مشارکت همه دستگاههای اجرایی در اجرای برنامهها افزود: هر میزان سرمایهگذاری در مسیر ترویج فرهنگ دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی انجام شود، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار تسریع در ابلاغ مصوبات نشست شد و اظهار داشت: دستگاههای مسئول باید مأموریتهای خود را در زمان مقرر انجام دهند تا برنامههای پیشبینی شده با کیفیت مطلوب و در شأن مردم استان برگزار شود.
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