افزایش تجارت اقتصادی در مرزهای آذربایجان ‌غربی؛مرز سرو ۲۴ ساعته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین فرشی سه شنبه شب پس از بازدید میدانی از مرز سرو به همراه مدیران ارشد ترکیه‌ای و مسئولان گمرک، در این نشستی بر تسریع در روند حل مشکلات اداری، کاهش زمان تشریفات ترانزیت، رفع موانع نرم‌افزاری، نصب سیستم اسکن خودرویی جدید و افزایش ساعت کاری مرز تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: مرز سرو به دلیل نزدیکی به شهرهای صنعتی ترکیه و به عنوان یک کریدور طلایی صادرات محصولات پتروشیمی، کشاورزی و ساختمانی استان، نقش حیاتی در رونق تجارت منطقه دارد.

سرکنسول ترکیه در ارومیه نیز با استقبال از پیشنهادات جمهوری اسلامی، آمادگی طرف ترکیه‌ای برای نوسازی تجهیزات اسکن کامیون‌ها در سمت خود، رفع مشکلات رانندگان و همکاری‌های پلیسی جهت کاهش توقف کامیون‌ها را اعلام کرد.

ناظر گمرک آذربایجان‌غربی نیز با ارائه گزارش صادرات ۶ ماهه اول سال و پیشنهادات کاهش ایستایی کامیون‌ها، افزود: با تکمیل پنجره واحد خدمات الکترونیک مرز سرو در طرف ترکیه، گمرک ایران آمادگی راه‌اندازی خدمات ۲۴ ساعته را دارد.

خالد جنگجو با بیان اینکه در حال حاضر شاهد رسوب کامیون های ترانزیتی در مرز سرو به دلیا سیستم نوبت دهی، مشکلات زیرساختی در مرز دو طرف هستیم، اظهار کرد: در حاضر روزانه ۱۶۰ کامیون از مرز سرو تردد می کنند در صورت رفع مشکلات این تعداد به ۲۵۰ تا ۳۰۰ کامیون می رسد.

وی با اشاره به تصویب طرح جامع مرز سرو گفت: در قالب این طرح طرح های عمرانی از جمله افزایش و توسعه محوطه پایانه مرزی، ادغام بازارچه مرزی با محوطه پایانه شاهد افزایش رفع مشکلات تجاری در این مرز خواهیم بود.

در پایان این نشست مقرر شد که کارگروه ویژه نظارت بر اجرای مصوبات با حضور نماینده سرکنسولگری ترکیه تشکیل و مشکلات ایستایی تریلرها و هزینه‌های خارج از عرف بررسی و رفع شود و تیم‌های فنی گمرکی دو کشور برای ارتقای ساعت کاری به صورت شبانه‌روزی مستقر شوند و موضوع توقف پذیرش کامیون‌ها به دلیل کشف مواد مخدر به طور تخصصی بررسی و مرتفع شده و سازوکارهایی برای احیای بازارچه قدیمی در مرز به منظور کمک به دادوستد پیله‌وران دو طرف در دستورکار قرار گیرد.

هدف اصلی این نشست بررسی و رفع مشکلات زیرساختی و تشریفات گمرکی به منظور توسعه صادرات و تحقق حجم مبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری بود.

مرز رسمی سرو در شهرستان ارومیه یکی از مبادی مهم صادراتی آذربایجان‌غربی است که روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه کامیون حامل کالا به ترکیه از آن تردد کرده و رفع موانع موجود می‌تواند ظرفیت این رقم را تا سه برابر افزایش دهد و این اقدامات نویدبخش توسعه و بهبود روند تجارت مرزی بین ایران و ترکیه در استان است.