به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه آشکارساز موبایلی کامیونی گمرک پرویزخان با حضور ناظر گمرکات استان کرمانشاه به بهرهبرداری رسید.
بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل گمرک پرویزخان، این طرح در راستای توسعه زیرساختهای نظارتی و افزایش کنترلهای گمرکی اجرا شده و دومین دستگاه اسکنر کامیونی مستقر در این مرز راهبردی به شمار میرود.
عملیات احداث این پروژه از سال گذشته آغاز شده بود و با پیگیریهای گمرک جمهوری اسلامی ایران و مشارکت سرمایهگذار داخلی به مرحله بهرهبرداری رسید.
این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع احداث شده و ظرفیت اسکن روزانه ۲۰۰ دستگاه کامیون را دارد که میتواند نقش مؤثری در افزایش دقت بازرسیها و ارتقای امنیت گمرکی ایفا کند.
گمرک پرویزخان به عنوان یکی از مهمترین و پرترددترین مرزهای کشور، سهم قابل توجهی در حوزه صادرات و ترانزیت کالا دارد و توسعه تجهیزات کنترلی در این مرز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
راهاندازی این دستگاه آشکارساز، ضمن تسریع در روند کنترل محمولهها، میتواند به کاهش تخلفات، مقابله مؤثرتر با قاچاق و افزایش سلامت مبادلات تجاری کمک کند.
همچنین تقویت زیرساختهای نظارتی در مرز پرویزخان زمینه ارتقای کیفیت خدمات گمرکی و افزایش سرعت فرآیندهای صادرات و ترانزیت کالا را فراهم خواهد کرد.
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