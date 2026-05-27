مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقف موقت فعالیت‌های تجاری در مرز شیخ‌صله خبر داد و اظهار کرد: روند مبادلات تجاری و صادرات کالا از این گذرگاه مرزی به مدت ۲ روز متوقف خواهد شد.

رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله در تشریح دلایل و زمان‌بندی این توقف افزود: با توجه به فرارسیدن ایام مبارک عید سعید قربان و اعلام تعطیلات رسمی در کشور عراق، پذیرش ناوگان تجاری از سوی طرف عراقی انجام نمی‌گیرد؛ لذا صادرات کالا از مرز شیخ‌صله در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، برابر با ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۵ متوقف خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق فعالان اقتصادی و تجاری در این ایام بیان کرد: علت انحصاری این توقف، تعطیلات رسمی و عدم فعالیت گمرکات کشور عراق به مناسبت عید سعید قربان است و پس از پایان این تعطیلات، روند تجارت به حالت عادی بازخواهد گشت.

رمضانی در پایان خطاب به دست‌اندرکاران حوزه تجارت مرزی خاطرنشان کرد: از تمامی تجار، بازرگانان، حق‌العمل‌کاران و همچنین رانندگان زحمتکش ناوگان حمل‌ونقل کالا صمیمانه درخواست می‌کنیم با توجه به این موضوع و به‌منظور جلوگیری از معطلی، سرگردانی کامیون‌ها در نوار مرزی و بروز خسارات احتمالی، از ارسال هرگونه بارهای صادراتی و ترانزیتی خود به مقصد مرز شیخ‌صله در تاریخ‌های مذکور (ششم و هفتم خردادماه) اکیداً خودداری نمایند.