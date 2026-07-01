به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو از آماده‌باش کامل صنعت آب و برق کشور برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اعلام کرد بیش از ۸ هزار نیروی عملیاتی و متخصص در شهرهای تهران، مشهد و قم مستقر شده‌اند.

وی اظهار داشت صنعت آب و برق با حداکثر توان انسانی و تجهیزاتی، در تلاش است هیچ‌گونه اخلالی در تأمین آب و برق نقاط برگزاری مراسم، مسیرهای عبور جمعیت و مراکز حساس ایجاد نشود.

علی‌آبادی در تشریح اقدامات حوزه برق گفت حدود ۴ هزار نیروی متخصص صنعت برق در سه شهر یادشده در حالت آماده‌باش قرار دارند و در نقاط حساس، مسیرهای پرتردد، پست‌های برق و مراکز مهم مستقر شده‌اند تا در صورت بروز حادثه احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع اشکال اقدام کنند.

وی افزود ۷۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی سبک و سنگین نیز برای پشتیبانی امدادی پیش‌بینی شده و ۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور ۲۰۰ کیلوولت‌آمپر، ۱۵ دستگاه دیزل‌ژنراتور ۵ کیلووات و همچنین ۵۶ پست سیار در آماده‌باش کامل هستند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه آب اشاره کرد و گفت صنعت آب و فاضلاب با بسیج ظرفیت‌های فنی، آزمایشگاهی و اجرایی، آمادگی کامل برای تأمین آب شرب سالم و پایدار در تهران، قم و مشهد را دارد. برنامه تشدید پایش کیفیت آب، افزایش نمونه‌برداری، استقرار کامل آزمایشگاه‌های ثابت و سیار و کنترل بهداشتی ناوگان آب‌رسانی سیار در حال اجراست.

وی تأکید کرد فعالیت‌های پایشی با رویکرد مدیریت ریسک و در هماهنگی مستمر با دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت شبانه‌روزی دنبال خواهد شد.

علی‌آبادی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای عملیاتی گفت صنعت آب و برق خود را مدیون رهبر شهید می‌داند و با روحیه جهادی تلاش می‌کند مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب بدون کوچک‌ترین خلل در حوزه آب و انرژی برگزار شود.