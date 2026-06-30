به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر با تسلیت مجدد شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید علی خامنهای (رضوانالله تعالیعلیه)، از آمادگی کامل صنعت برق کشور برای پایداری شبکه در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب خبر داد.
الهداد با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای حفظ پایداری شبکه برق در روزهای پیشرو اظهار داشت: صنعت برق ایران با تمام ظرفیت انسانی و تجهیزاتی خود، برای میزبانی شایسته از مراسم وداع با رهبر معظم شهید آماده است تا کوچکترین وقفهای در تأمین برق مناطق برگزاری مراسم، مسیرهای تشییع و مراکز حیاتی ایجاد نشود.
وی با اعلام جزئیات این طرح گفت: حدود ۴ هزار نفر از نیروهای عملیاتی و فنی صنعت برق در شهرهای تهران، قم و مشهد در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و در نقاط حساس، مسیرهای پرتردد، پستهای برق و مراکز مهم مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع اشکال و تأمین پایداری شبکه اقدام کنند.
مدیرعامل توانیر افزود: در کنار استقرار نیروهای انسانی، ۷۴۰ دستگاه خودروی عملیاتی سبک و سنگین نیز برای پشتیبانی از عملیات امدادی و رفع سریع حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است. همچنین ۶ دستگاه دیزلژنراتور مولد ۲۰۰ کیلوولتآمپر و ۱۵ دستگاه دیزلژنراتور ۵ کیلووات برای تأمین برق اضطراری در نقاط حساس و محلهای تجمع پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ۵۶ پست سیار نیز در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مراکز حیاتی و مسیرهای برگزاری مراسم بهسرعت وارد مدار شوند.
توقف عملیات غیرضروری و آمادگی کامل شبکه
الهداد در پایان خاطرنشان کرد: بهمنظور اطمینان از پایداری حداکثری شبکه، تمامی عملیات اجرایی و تعمیراتی غیرضروری که ممکن بود منجر به خاموشی برنامهریزی شده شود، تا پایان مراسم تشییع متوقف شده است. همکاران صنعت برق با روحیهای جهادی و مسئولانه، در تلاشاند تا مراسم باشکوه آقای شهید ایران بدون هیچگونه خللی در حوزه انرژی برگزار شود.
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