بررسی ظرفیت استقرار چادرهای هلال احمر در بوستان ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، در ادامه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آمادگی هرچه بیشتر زائرشهر بوستان ولایت در ارائه خدمات به زائران، ظرفیت استقرار چادرهای جمعیت هلال احمر در پارکینگ جنوبی این مجموعه مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، جانمایی چادرها، نحوه استقرار نیروها، مسیرهای تردد، دسترسی خودروهای امدادی و الزامات اجرایی به‌منظور ارائه خدمات مطلوب و بدون وقفه به زائران ارزیابی شد.

کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و مدیریت دقیق فرآیند استقرار چادرها، اظهار کرد: تمامی اقدامات باید با برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مسئول انجام شود تا ضمن حفظ نظم مجموعه، هیچ‌گونه اختلال یا مزاحمتی برای زائران ایجاد نشود.

وی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات شایسته به زائران، افزود: استقرار چادرهای هلال احمر باید به گونه‌ای باشد که دسترسی زائران به خدمات امدادی و درمانی به‌سرعت و سهولت امکان‌پذیر باشد و در عین حال، نظم و روانی تردد در مجموعه نیز حفظ شود.

فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، همچنین بر لزوم تعامل و همکاری نزدیک با جمعیت هلال احمر تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان مجموعه‌های اجرایی و امدادی، زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران خواهد بود و تمامی ظرفیت‌ها باید در راستای تأمین رفاه، آرامش و امنیت زائران به کار گرفته شود.

در پایان این بازدید، بر استمرار هماهنگی‌های بین‌بخشی و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار چادرهای هلال احمر و ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید شد.