به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید بهشتی، صبح شنبه در نشست هماهنگی مواکب اجتماعات شبانه که با حضور فرماندار کرمانشاه و مسئولان مواکب برگزار شد، بر اهمیت حفظ انسجام، نظم و کیفیت برگزاری تجمعات مردمی تأکید کرد.
وی با قدردانی از حضور مستمر مردم و فعالیت خادمان مواکب اظهار کرد: طی حدود ۷۶ شب گذشته اجتماعات مردمی با شور و حضور گسترده مردم برگزار شده و مجموعههای مختلف برای پشتیبانی و تسهیل برگزاری این مراسم پای کار بودهاند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: با همکاری دستگاههای مختلف، بخش زیادی از مشکلات زیرساختی از جمله کمبود سیستمهای صوتی برطرف شده و اکنون پوشش صوتی مناسبی در مسیر اجتماعات فراهم شده است.
بهشتی تصریح کرد: با وجود اقدامات انجام شده، برخی ناهماهنگیها در حوزه استقرار مواکب، استفاده از سیستمهای صوتی و ایجاد مزاحمت در مسیر حرکت مردم همچنان وجود دارد که باید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: در برخی نقاط، استقرار مواکب و تجهیزات جانبی موجب ایجاد اختلال در تردد مردم و خودروها شده و به همین دلیل مقرر شده جانمایی مواکب در نقاط مشخص و با رعایت ضوابط انجام شود.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به گلایههای مردمی درباره تعدد سیستمهای صوتی گفت: با توجه به تقویت سیستم صوت مرکزی اجتماعات، مقرر شده مواکب از استفاده همزمان از بلندگوها و پخش صوت مستقل خودداری کنند تا نظم برنامهها حفظ شود.
بهشتی همچنین بر ضرورت حفظ جلوه مناسب اجتماعات در حوزه رسانهای تأکید کرد و افزود: اجتماعات مردمی باید با انسجام، نظم و هماهنگی برگزار شود تا انعکاس مطلوبی از حضور مردم در رسانهها و فضای عمومی ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه سپاه و دستگاههای اجرایی نقش پشتیبانی و تسهیلگری دارند و اصل بر مردمی بودن این اجتماعات است، اما همکاری مواکب و رعایت ضوابط میتواند به برگزاری بهتر مراسم کمک کند.
معاون هماهنگکننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان از تلاش خادمان مواکب و مشارکت مردم قدردانی کرد و خواستار تداوم همکاریها برای برگزاری منظم و باشکوه برنامههای مردمی شد.
نظر شما