به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسمات دهه کرامت و اجتماعات «شب‌های اقتدار» به میزبانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: از ظرفیت دهه کرامت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اجتماعات مردمی شب‌های اقتدار استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار پرشور اجتماعات حماسی «شب‌های اقتدار» و قدردانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار کننده این مراسمات گفت: رسانه ها در پوشش اخبار این تجمعات اقتدار، به خوبی عمل کردند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به دهه کرامت و برنامه های آن بر ضرورت مدیریت دقیق محل‌های استقرار مواکب تاکید کرد.

مطیعی افزود: در برخی مناطق شهرها، مواکبی با وظایف یکسان، در کنار یکدیگر و با ظرفیتی فراتر از گنجایش آن میدان یا خیابان فعال شده‌اند که ضمن تقدیر از خادمان این مواکب، توصیه می‌شود این مواکب، خلاء حضور در برخی مناطق دیگر شهرها را جبران کنند.

وی برپایی مواکب عزت و اقتدار در تمام مناطق شهرها را تداعی‌گر فعالیت مواکب اربعین حسینی(ع) در کربلای معلی خواند و افزود: لازم است مواکب حاضر در این برنامه‌ها با خودداری از موازی‌کاری و انجام کارهای شبیه به یکدیگر، زمینه تحقق بازدهی بیشتری را از فعالیت‌های خود فراهم آورند.

امام جمعه سمنان با تاکید بر اینکه اجرای مراسم شب‌های اقتدار باید مردمی بماند، اظهار کرد: اقشار گوناگون مردم در این مراسم بطور خودجوش مسئولیت برگزاری آن‌را برعهده گرفته‌اند.