به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ارتش این کشور در نظارت بر تحرکات ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی نقش مستقیم خواهد داشت.
این منبع آمریکایی افزود که بخشی از این نقش از طریق استفاده از نیروهای میدانی آمریکایی در اراضی لبنان و سرزمینهای اشغالی صورت خواهد گرفت.
به نظر میرسد آمریکا و رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از توافق چهارچوب با لبنان قصد استقرار بلند مدت نظامیان آمریکایی در خاک لبنان برای محدود کردن تحرکات نیروهای مقاومت در این کشور را دارند.
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