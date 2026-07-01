به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ارتش این کشور در نظارت بر تحرکات ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی نقش مستقیم خواهد داشت.

این منبع آمریکایی افزود که بخشی از این نقش از طریق استفاده از نیروهای میدانی آمریکایی در اراضی لبنان و سرزمین‌های اشغالی صورت خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد آمریکا و رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از توافق چهارچوب با لبنان قصد استقرار بلند مدت نظامیان آمریکایی در خاک لبنان برای محدود کردن تحرکات نیروهای مقاومت در این کشور را دارند.