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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

واشنگتن پست: برنامه‌ریزی ارتش آمریکا برای استقرار در جنوب لبنان

واشنگتن پست: برنامه‌ریزی ارتش آمریکا برای استقرار در جنوب لبنان

منابع رسانه‌ای آمریکا از برنامه‌ریزی ارتش این کشور برای استقرار نیروهای نظامی خود در لبنان خبر می‌دهند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که ارتش این کشور در نظارت بر تحرکات ارتش لبنان و رژیم صهیونیستی نقش مستقیم خواهد داشت.

این منبع آمریکایی افزود که بخشی از این نقش از طریق استفاده از نیروهای میدانی آمریکایی در اراضی لبنان و سرزمین‌های اشغالی صورت خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد آمریکا و رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از توافق چهارچوب با لبنان قصد استقرار بلند مدت نظامیان آمریکایی در خاک لبنان برای محدود کردن تحرکات نیروهای مقاومت در این کشور را دارند.

کد مطلب 6876310

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