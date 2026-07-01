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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

تل آویو تنها تعهد خود در توافق با لبنان را نقض می کند 

تل آویو تنها تعهد خود در توافق با لبنان را نقض می کند 

در حالی که کارشناسان و محافل بین المللی توافق بین لبنان و رژیم صهیونیستی را کاملا جانبدارانه توصیف می کنند، تل آویو قصد دارد معدود تعهدات خود در این توافق را نقض کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد تل‌آویو تصمیم گرفته است خروج از دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان را به بهانه انتظار تا دستیابی به سازوکار نظارتی مشترک با بیروت به تأخیر بیندازد.

این سازمان به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرد، اعلام کرد در رایزنی‌های انجام‌ شده در ارتش رژیم صهیونیستی درباره طرحی که لبنان و این رژیم در گفتگوهای پایان هفته بر سر آن توافق کرده بودند، این جمع‌بندی حاصل شد که جدول زمانی اجرای آن نسبت به برآورد اولیه به تأخیر خواهد افتاد.

این منابع افزودند که خروج نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از دو منطقه لبنانی «زوطر» و «فرون» در جنوب لبنان به تعویق خواهد افتاد.

یک منبع مطلع به سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت انتظار می‌رود آمریکا با افرادی که در این سازوکار مشارکت خواهند داشت موافقت کند تا به ‌ادعای آن، از دسترسی حزب ‌الله به اطلاعات حساسِ مبادله ‌شده جلوگیری شود.

این رسانه عبری ‌زبان به نقل از منابع امنیتی صهیونیست فاش کرد که در حال حاضر هیچ جدول زمانی مشخصی برای خروج از این دو منطقه وجود ندارد.

بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی دیروز تاکید کرد که این رژیم تا زمانی که حزب ‌الله حضور داشته باشد، از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

کد مطلب 6876449

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