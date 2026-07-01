مقام سازمان ملل: یک میلیون نفر همچنان در لبنان آواره هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عمران ریزا»، هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل متحد در لبنان، روز گذشته در نشست تخصصی در بیروت، از ابعاد گسترده و نگرانکننده وضعیت جاری در این کشور پرده برداشت.
وی اعلام کرد که در پی جنگ مستمر اسرائیل که از ماه مارس آغاز شده، حدود یک میلیون نفر از مردم لبنان همچنان خانههای خود را ترک کرده و در وضعیت آوارگی به سر میبرند.
ریزا در جریان همایشی با عنوان «عدالت اجتماعی؛ کار شایسته» که با همکاری سازمان بینالمللی کار (ILO) و وزارت کار لبنان برگزار شد، تأکید کرد که در حال حاضر ۱.۴ میلیون نفر در لبنان به کمکهای فوری انسانی نیاز دارند.
وی هشدار داد که تنها تامین کمکهای بشردوستانه، هرچند ضروری، برای رفع بحران فعلی کافی نیست؛ چرا که لبنان اکنون با یک بحران چندگانه شامل ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی روبروست.
هماهنگکننده سازمان ملل با اشاره به پیوند میان بحران فعلی و بازار کار خاطرنشان کرد: «مردم علاوه بر نیازهای اساسی نظیر غذا، مسکن، مراقبتهای بهداشتی و امنیت، به درآمد، شغل و کرامت انسانی نیز نیاز دارند تا بتوانند از خانوادههای خود مراقبت کنند.»
وی همچنین به وضعیت بحرانی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در سایه این بحران اشاره کرد و افزود که برای حفاظت از اشتغال و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، ایجاد شرایطی مساعد برای پایداری این کسبوکارها امری حیاتی است.
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