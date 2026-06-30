به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه قطر از گفتوگوی نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور با استیو ویتکاف و جرد کوشنر درباره تحولات منطقه، آتشبس در لبنان و روند مذاکرات خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور، در دیدار با ویتکاف و کوشنر، آخرین تحولات منطقه و موضوع آتشبس در لبنان را بررسی کرد.
در این دیدار، نخستوزیر قطر بر ادامه تلاشهای میانجیگرانه دوحه برای دستیابی به راهحلی جامع که به تقویت امنیت و ثبات منطقه منجر شود، تأکید کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر از نقش دوحه در همکاری با پاکستان برای تسهیل روند مذاکرات با ایران قدردانی کرده و بر پایبندی واشنگتن به مسیر دیپلماتیک و حمایت از تلاشها برای دستیابی به توافقی جامع تأکید کردند.
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