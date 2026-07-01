  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

بررسی آخرین وضعیت حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی

بررسی آخرین وضعیت حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی

آخرین وضعیت مقابله با حمله سایبری به زیرساخت های بانکی، تاب آوری فنی و زیست بوم محتوایی کشور در شورای معین شورای عالی فضای مجازی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجاری در ابتدای این جلسه، موضوع حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی کشور بررسی و دکتر محسن پاشا معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت مقابله با این حملات و آخرین وضعیت بازیابی خدمات، ارائه کرده و اعضاء در جریان آخرین وضعیت اقدامات قرار گرفته و پیشنهاداتی را برای تقویت امنیت زیرساخت‌ها و پیشگیری از حوادث این چنینی مطرح کردند.

در ادامه جلسه نیز، گزارش مبسوطی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها و سکوها در حوزه‌های مختلف به خصوص تاب آوری فنی زیرساخت‌ها، تقویت زیست بوم محتوایی کشور، پایداری ارائه خدمات داخلی، مسائل پیام رسان‌های داخلی و نیازهای زیرساختی برای بهبود وضعیت آنها توسط حجت الاسلام محمدمهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی و مهران نوشین معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد.

همچنین حمیدرضا زندی جانشین دبیر شورای عالی در ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور، اقدامات دستگاه‌ها و مرکز ملی فضای مجازی را در حوزه مدیریت محتوا و منابع خبری در ایام جنگ و پس از آن تشریح کرد.

کد مطلب 6876313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها