به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجاری در ابتدای این جلسه، موضوع حمله سایبری به زیرساخت‌های بانکی کشور بررسی و دکتر محسن پاشا معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی گزارشی از آخرین وضعیت مقابله با این حملات و آخرین وضعیت بازیابی خدمات، ارائه کرده و اعضاء در جریان آخرین وضعیت اقدامات قرار گرفته و پیشنهاداتی را برای تقویت امنیت زیرساخت‌ها و پیشگیری از حوادث این چنینی مطرح کردند.

در ادامه جلسه نیز، گزارش مبسوطی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها و سکوها در حوزه‌های مختلف به خصوص تاب آوری فنی زیرساخت‌ها، تقویت زیست بوم محتوایی کشور، پایداری ارائه خدمات داخلی، مسائل پیام رسان‌های داخلی و نیازهای زیرساختی برای بهبود وضعیت آنها توسط حجت الاسلام محمدمهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی و مهران نوشین معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی ارائه شد.

همچنین حمیدرضا زندی جانشین دبیر شورای عالی در ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور، اقدامات دستگاه‌ها و مرکز ملی فضای مجازی را در حوزه مدیریت محتوا و منابع خبری در ایام جنگ و پس از آن تشریح کرد.