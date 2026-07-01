فرآیند جذب مدرسان معارف اسلامی در دانشگاه علمی کاربردی بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسوی در بازدید از واحد استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت بازنگری فرآیند جذب مدرسان معارف اسلامی، هدف از آن را ارتقای کیفیت آموزش‌های دینی و معارفی در دانشگاه، ساماندهی فرآیند گزینش مدرسان و تضمین صلاحیت علمی، اعتقادی و اخلاقی متقاضیان عنوان کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور افزود: مدرسان معارف اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول، افرادی هستند که به صورت مستقیم از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، مجوز تدریس اخذ می‌کنند و گروه دوم نیز افرادی هستند که با شرکت در فراخوان جذب مدرس و کسب نمره قبولی، کد مدرسی خود را از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی دریافت می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: این بازنگری برای متقاضیان علاقه مند، فرآیندی کارآمدتر را به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: هدف نهایی از این اقدام تربیت نسلی متعهد و متخصص در سایه آموزش‌های معارف باکیفیت و بهره‌مندی از مدرسانی شایسته و توانمند است.

سلیمان شفیعی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده گفت: نیازسنجی‌ در زمینه جذب مدرسان گروه معارف اسلامی انجام و ظرفیت‌های موجود شناسایی شده است که طی آن در فراخوان جذب مدرس در سال جاری، ثبت‌نام از متقاضیان انجام خواهد شد. وی در ادامه به تشریح فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در استان با همکاری دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری پرداخت و اظهار داشت: استان کرمانشاه در ایام اربعین حسینی، با برپایی موکب دانشگاه جامع علمی کاربردی در مسیر زائران، به عنوان یکی از فعال‌ترین دانشگاه‌های استان در زمینه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی شناخته شده است.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ضمن اطلاع از فعالیت‌های انجام‌شده در برپایی موکب اربعین حسینی، از واحد استانی کرمانشاه به عنوان یکی از واحدهای استانی فعال در این حوزه یاد کرد و بر تداوم این اقدام ارزشمند تأکید کرد.