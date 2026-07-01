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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

دعوت دبیر کارگروه مد و لباس برای حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب

دعوت دبیر کارگروه مد و لباس برای حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: جامعه مد و لباس کشور با حضوری پرشور در این مراسم، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های والای ایشان تأکید خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی با اشاره به برگزاری این آیین اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی و تقویت فرهنگ عمومی تأکید داشتند و جامعه مد و لباس نیز خود را متعهد به پاسداشت این ارزش‌ها می‌داند.

وی ضمن دعوت از فعالان این حوزه برای حضور در مراسم تشییع، افزود: حضور گسترده مردم در این آیین، نمادی از وحدت ملی و پاسداشت خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود و جامعه مد و لباس نیز در کنار دیگر اقشار، در این مراسم حضور خواهد یافت.

بنابراین گزارش، برنامه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب طی روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6876336
زهرا اسكندری

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