دعوت دبیر کارگروه مد و لباس برای حضور در تشییع رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی با اشاره به برگزاری این آیین اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی و تقویت فرهنگ عمومی تأکید داشتند و جامعه مد و لباس نیز خود را متعهد به پاسداشت این ارزش‌ها می‌داند.

وی ضمن دعوت از فعالان این حوزه برای حضور در مراسم تشییع، افزود: حضور گسترده مردم در این آیین، نمادی از وحدت ملی و پاسداشت خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد بود و جامعه مد و لباس نیز در کنار دیگر اقشار، در این مراسم حضور خواهد یافت.

بنابراین گزارش، برنامه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب طی روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.