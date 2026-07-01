فراخوان ثبت آثار در جشنواره «روایت وداع» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با تأکید بر اهمیت مستندسازی تصویری و روایی از مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب، از علاقهمندان دعوت میکند تا لحظات ماندگار و خاطرات جمعی خود را از این رویداد تاریخی ثبت و ارسال نمایند.
این جشنواره در دو بخش اصلی «مصور» و «مکتوب» برگزار میشود و شرکت در آن برای عموم شهروندان سراسر کشور آزاد است.
۱. بخش مصور :
فیلم کوتاه موبایلی (با فرمت افقی و ریلز)
ویدیو،کلیپ و نماهنگ
عکس موبایلی
۲. بخش مکتوب :
دلنوشته به رهبر شهید
خاطرهنگاری از مراسمات وداع و تشییع
شرایط ارسال آثار:
متقاضیان میتوانند آثار خود را به همراه مشخصات کامل شامل؛ نام و نام خانوادگی، شماره تماس و محل ثبت اثر، ارسال نمایند. همچنین برای برگزیدگان این جشنواره،جوایز نفیس همراه با تندیس و لوح تقدیر، در نظر گرفته شده است.
مهلت ارسال و نحوه ارسال:
مهلت ارسال آثار : تا پایان تیرماه ۱۴۰۵
آثار منتشر شده در فضای مجازی میبایست با ارجاع به صفحه اختصاصی جشنواره به نشانی revayatveda.ir ارسال شوند.
نظر شما