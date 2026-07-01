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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

فراخوان ثبت آثار در جشنواره «روایت وداع» منتشر شد

فراخوان ثبت آثار در جشنواره «روایت وداع» منتشر شد

قرارگاه فرهنگی راهیان نور کشور، با هدف ثبت و بازتاب آیین‌ها و حضورهای مردمی در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، فراخوانی برای دریافت آثار از عموم مردم منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با تأکید بر اهمیت مستندسازی تصویری و روایی از مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب، از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا لحظات ماندگار و خاطرات جمعی خود را از این رویداد تاریخی ثبت و ارسال نمایند.

این جشنواره در دو بخش اصلی «مصور» و «مکتوب» برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم شهروندان سراسر کشور آزاد است.

۱. بخش مصور :

فیلم کوتاه موبایلی (با فرمت افقی و ریلز) 
ویدیو،کلیپ و نماهنگ 
عکس موبایلی

۲. بخش مکتوب :

دلنوشته به رهبر شهید 
خاطره‌نگاری از مراسمات وداع و تشییع 

شرایط ارسال آثار:

متقاضیان می‌توانند آثار خود را به همراه مشخصات کامل شامل؛ نام و نام خانوادگی، شماره تماس و محل ثبت اثر، ارسال نمایند. همچنین برای برگزیدگان این جشنواره،جوایز نفیس همراه با تندیس و لوح تقدیر، در نظر گرفته شده است.

مهلت ارسال و نحوه ارسال:

مهلت ارسال آثار : تا پایان تیرماه ۱۴۰۵

آثار منتشر شده در فضای مجازی می‌بایست با ارجاع به صفحه اختصاصی جشنواره به نشانی revayatveda.ir ارسال شوند.

فراخوان ثبت آثار در جشنواره «روایت وداع» منتشر شد

کد مطلب 6876329
زهرا اسكندری

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