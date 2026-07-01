ثبت میدانی وداع مردم در تهران با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای طرح «روایت‌نویسی بدرقه آفتاب»، جمعی از نویسندگان و روایتگران را به متن مراسم می‌فرستد تا لحظه‌ها، احساسات، گفت‌وگوها و صحنه‌های ماندگار حضور مردم را در قالب روایت‌های میدانی ثبت کنند؛ روایت‌هایی که پس از گردآوری و تدوین، در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

در این برنامه، ۲۰ نویسنده در طول سه روز برگزاری مراسم، در نقاط مختلف مسیر تشییع و همچنین در مصلای تهران حضور خواهند داشت و روایت‌هایی میدانی از حضور مردم، حال‌وهوای مراسم، گفت‌وگوها، صحنه‌های ماندگار و اتفاقات پیرامونی این رویداد را ثبت می‌کنند؛ روایت‌هایی که قرار است بخشی از حافظه فرهنگی و اجتماعی این روزهای تهران را شکل دهد.

مژده لواسانی، فاطمه سلیمانی، احمد شاکری، زینب عرفانیان، مهدی صالحی، سحر دانشور، معصومه امیرزاده، فاطمه‌سادات مظلومی و زهرا قمی از جمله نویسندگانی هستند که در این طرح فرهنگی حضور دارند و مشاهدات خود را در قالب روایت و حاشیه‌نگاری ثبت خواهند کرد.

گفتنی است، روایت‌های ثبت‌شده در این طرح، پس از گردآوری و تدوین، در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد تا تصویری ماندگار از حضور و احساسات مردم تهران در روزهای بدرقه و تشییع «رهبر شهید» برای تاریخ به یادگار بماند.

«روایت‌نویسی بدرقه آفتاب» تلاشی است برای ثبت بی‌واسطه احساس و حضور مردم در یکی از مهم‌ترین اجتماعات آیینی و عاطفی پایتخت؛ روایتی از دل جمعیت، برای تاریخ.