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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

ثبت میدانی وداع مردم در تهران با رهبر شهید

ثبت میدانی وداع مردم در تهران با رهبر شهید

همزمان با آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای طرح «روایت‌نویسی بدرقه آفتاب»، روایت‌های میدانی این مراسم را برای انتشار در قالب کتاب ثبت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اجرای طرح «روایت‌نویسی بدرقه آفتاب»، جمعی از نویسندگان و روایتگران را به متن مراسم می‌فرستد تا لحظه‌ها، احساسات، گفت‌وگوها و صحنه‌های ماندگار حضور مردم را در قالب روایت‌های میدانی ثبت کنند؛ روایت‌هایی که پس از گردآوری و تدوین، در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

در این برنامه، ۲۰ نویسنده در طول سه روز برگزاری مراسم، در نقاط مختلف مسیر تشییع و همچنین در مصلای تهران حضور خواهند داشت و روایت‌هایی میدانی از حضور مردم، حال‌وهوای مراسم، گفت‌وگوها، صحنه‌های ماندگار و اتفاقات پیرامونی این رویداد را ثبت می‌کنند؛ روایت‌هایی که قرار است بخشی از حافظه فرهنگی و اجتماعی این روزهای تهران را شکل دهد.

مژده لواسانی، فاطمه سلیمانی، احمد شاکری، زینب عرفانیان، مهدی صالحی، سحر دانشور، معصومه امیرزاده، فاطمه‌سادات مظلومی و زهرا قمی از جمله نویسندگانی هستند که در این طرح فرهنگی حضور دارند و مشاهدات خود را در قالب روایت و حاشیه‌نگاری ثبت خواهند کرد.

گفتنی است، روایت‌های ثبت‌شده در این طرح، پس از گردآوری و تدوین، در قالب یک کتاب منتشر خواهد شد تا تصویری ماندگار از حضور و احساسات مردم تهران در روزهای بدرقه و تشییع «رهبر شهید» برای تاریخ به یادگار بماند.

«روایت‌نویسی بدرقه آفتاب» تلاشی است برای ثبت بی‌واسطه احساس و حضور مردم در یکی از مهم‌ترین اجتماعات آیینی و عاطفی پایتخت؛ روایتی از دل جمعیت، برای تاریخ.

کد مطلب 6876650
زهرا اسكندری

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