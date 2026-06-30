پیشروی های جدید ارتش روسیه و آزادسازی شهرک های جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه از فتوحات جدید ارتش این کشور در جنگ با اوکراین خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که شهرک‌های لسنویه و رونویه در منطقه زاپروژیا و شهرک مالینووکا در دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

این وزارتخانه همچنین از انهدام هفت بمب هوایی هوایت شونده و ۸۰۶ پهپاد اوکراین طی شبانه روز گذشته خبر داد.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام ۷ شهپاد اوکراینی نیز به دست نیروهای روسی خبر داد. بر اساس این بیانیه؛نیروهای روسی مراکز انرژی اوکراین را نیز هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه از تسلط نیروهای روسی بر ۴ موقعیت راهبردی و ۵۴ ساختمان در کراسنی لیمان در دونتسک و کشتن ۳۰ نظامی اوکراینی در این منطقه خبر داد.

طبق گزارش وزارت دفاع روسیه در کنستانتینووکا در دونتسک نیز نیروهای روسی ۳۰ ساختمان را آزاد کردند و ۹۰ نظامی اوکراینی را کشتند.