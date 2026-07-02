به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که صدای چندین انفجار در پایتخت اوکراین، شهر کییف شنیده شده است.
همچنین شهردار کییف به رویترز گفت که عملیات مقابله با حمله پهپادی و موشکهای بالستیک همچنان ادامه دارد.
در همین حال، یک مقام محلی اوکراینی مدعی شد که به دنبال حمله روسیه، یک ساختمان بلند مسکونی در کییف دچار آتشسوزی شده است.
اوکراین مدعی کشته و زخمی شدن ۱۲ نفر در حمله روسیه شد
شهردار کییف، پایتخت اوکراین از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در پی حملات موشکی روسیه به این شهر خبر داد.
وی همچنین گفت که یک ساختمان ۹ طبقه نیز در کییف به دنبال اصابت مستقیم موشک روسیه به طور جزئی فرو ریخت.
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