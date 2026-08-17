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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

اعطای اولویت‌های ویژه حمایتی به مددجویان کارآفرین دیّر

اعطای اولویت‌های ویژه حمایتی به مددجویان کارآفرین دیّر

بوشهر- رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر از اعطای اولویت‌های ویژه حمایتی به مددجویان کارآفرین این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تغییر رویکرد حمایتی از معیشت‌محوری به سمت توانمندسازی پایدار و ترویج فرهنگ کار و خودکفایی، نشست آموزشی و مشورتی تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر با حضور ۴۰ نفر از مددجویان مستعد و واجد شرایط در این شهرستان برگزار شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر صبح دوشنبه در این نشست اظهار کرد: نشست آموزشی و مشورتی تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان با هدف هموارسازی مسیر ورود جامعه هدف به بازار کار و ارتقای عزت‌نفس خانواده‌های تحت پوشش تشکیل شد.

وی با تأکید بر محوریت کرامت انسانی و عزت‌نفس در آموزه‌های اسلامی، کار و تلاش مولد را پایدارترین مسیر برای خروج از چرخه فقر برشمرد.

حسینی عنوان کرد: همچنین ظرفیت‌ها، فرآیندها و ابعاد حقوقی و اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی که از سوی این نهاد به نیازمندان واجد شرایط تخصیص می‌یابد، به‌تفصیل تشریح و تبیین شد.

وی ضمن دعوت از مددجویان برای ورود جدی و شجاعانه به عرصه تولید و خوداشتغالی، بر حمایت‌های جامع و همه‌جانبه تاکید شد.

حسینی یادآور شد: مددجویانی که با همت و پشتکار، مسیر اشتغال‌زایی و فعالیت اقتصادی را برگزینند، در راستای ایجاد انگیزه و ارائه الگوی موفق به سایر خانواده‌ها، در اولویت برخورداری از امتیازات و خدمات ویژه امدادی قرار خواهند گرفت.

رییس کمیته امداد شهرستان دیر عنوان کرد: این رویکرد نوین با هدف اهرم‌سازی خدمات حمایتی برای ارتقای انگیزه، تسریع در روند توانمندسازی و تبدیل مددجویان به فعالان اقتصادی مستقل در سطح شهرستان دیر پیگیری می‌شود.

کد مطلب 6918965

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