به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تغییر رویکرد حمایتی از معیشتمحوری به سمت توانمندسازی پایدار و ترویج فرهنگ کار و خودکفایی، نشست آموزشی و مشورتی تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر با حضور ۴۰ نفر از مددجویان مستعد و واجد شرایط در این شهرستان برگزار شد.
رئیس کمیته امداد شهرستان دیّر صبح دوشنبه در این نشست اظهار کرد: نشست آموزشی و مشورتی تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان با هدف هموارسازی مسیر ورود جامعه هدف به بازار کار و ارتقای عزتنفس خانوادههای تحت پوشش تشکیل شد.
وی با تأکید بر محوریت کرامت انسانی و عزتنفس در آموزههای اسلامی، کار و تلاش مولد را پایدارترین مسیر برای خروج از چرخه فقر برشمرد.
حسینی عنوان کرد: همچنین ظرفیتها، فرآیندها و ابعاد حقوقی و اجرایی تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی که از سوی این نهاد به نیازمندان واجد شرایط تخصیص مییابد، بهتفصیل تشریح و تبیین شد.
وی ضمن دعوت از مددجویان برای ورود جدی و شجاعانه به عرصه تولید و خوداشتغالی، بر حمایتهای جامع و همهجانبه تاکید شد.
حسینی یادآور شد: مددجویانی که با همت و پشتکار، مسیر اشتغالزایی و فعالیت اقتصادی را برگزینند، در راستای ایجاد انگیزه و ارائه الگوی موفق به سایر خانوادهها، در اولویت برخورداری از امتیازات و خدمات ویژه امدادی قرار خواهند گرفت.
رییس کمیته امداد شهرستان دیر عنوان کرد: این رویکرد نوین با هدف اهرمسازی خدمات حمایتی برای ارتقای انگیزه، تسریع در روند توانمندسازی و تبدیل مددجویان به فعالان اقتصادی مستقل در سطح شهرستان دیر پیگیری میشود.
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