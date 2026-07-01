آغاز برداشت خرمای نوبرانه در فنوج؛ پیش بینی ۱۲ هزار تن محصول

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی یزدانی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: با رسیدن ارقام زودرس، عملیات برداشت خرما از سطح بیش از ۲۰۰ هکتار از نخلستان‌های این شهرستان کلید خورده است و با رسیدن سایر ارقام، این فرآیند طی هفته‌های آتی در سطح وسیع‌تری ادامه خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی فنوج با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان افزود: فنوج مجموعاً دارای ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار نخلستان است که ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آن بارور هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی و در صورت تداوم شرایط مساعد آب‌وهوایی و عدم بروز خسارات احتمالی، انتظار می‌رود امسال حدود ۱۲ هزار تن خرما از نخلستان‌های این منطقه برداشت و روانه بازار مصرف شود.

وی درباره ارقام برداشت شده در مرحله نخست تصریح کرد: برداشت محصول با ارقام زودرسی نظیر آشوبه، آلی‌مهتری، شکری، آب‌دندان، کوتومی، نگال و دسکی آغاز شده و در ادامه، برداشت سایر ارقام تجاری و باکیفیت از جمله مضافتی، ربی، زاهدی، پیارم و هلیله انجام خواهد شد.

یزدانی، خرما را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشاورزی شهرستان فنوج و منبع درآمد پایدار برای بهره‌برداران این بخش دانست و خاطرنشان کرد: محصول تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، پس از انجام مراحل فرآوری و بسته‌بندی، به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود؛ ضمن اینکه ظرفیت‌های مطلوبی برای توسعه صادرات این محصول نیز وجود دارد.

وی در پایان با تأکید بر حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی بیان کرد: در راستای تحقق برنامه‌های راهبردی سازمان، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای ارتقای کیفیت تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش ارزش افزوده محصول خرما در شهرستان فنوج در دستور کار قرار دارد.