کشاورزان هنگام رگبار از آبیاری درختان خودداری کنند

سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره پیشبینی ۵ روز آینده هوا به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در مناطقی از سواحل دریای خزر، اردبیل و بعداز ظهر در دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز، تهران و سمنان و در ارتفاعات غرب خراسان رضوی افزایش ابر گاهی شدید را شاهد بودیم.
وی افزود: امروز چهارشنبه علاوهبر سواحل دریای خزر و دامنههای جنوبی البرز در مناطقی از آذربایجان شرقی، شمال همدان، مرکزی، قم، اصفهان و خراسان جنوبی نیز افزایش ابر و رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید رخ میدهد.
وی ادامه داد: همچنین طی دو روز پیشرو (چهارشنبه و پنجشنبه) در ارتفاعات جنوب شرق کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان به ویژه ساعات بعداز ظهر افزایش ابر و رگبار و رعد و برق انتظار میرود.
این کارشناس هواشناسی در حوزه کشاورزی با بیان اینکه پنجشنبه در نیمه غربی کشور جوی پایدار مستقر میشود، تصریح کرد: در شمال شرق و شرق کشور افزایش وزش باد و در جنوب شرق کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار میرود.
غلامی با اشاره به اینکه جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام مستقر است، گفت: فقط در دامنههای شمالی البرز در مازندران و بعداز ظهر در در شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میدهد. همچنین، شنبه فقط در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، مناطقی از شرق مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی و گاهی بارندگی رخ میدهد.
وی افزود: در ۵ روز آینده در برخی مناطق شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید خواهیم داشت.
به گفته این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی، شرق دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا پنجشنبه مواج است.
تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته
غلامی در ادامه سخنان خود یادآور شد: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (۱۴۰۴-۱۴۰۵) تا هشتم تیر ماه سال جاری ۲۲۸.۷ میلیمتر گزارش میشود. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۲۹.۹ میلیمتر بوده که بارش سال جاری ۷۶.۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.
وی افزود: همچنین میانگین بارش بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۳.۵ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۲ درصد بیشتر از بلندمدت است.
غلامی گفت: بیشترین میزان بارش در هفته چهلم متعلق به منطقه مشکینشهر استان اردبیل به میزان ۵۶.۸ میلیمتر بوده است. گرمترین سنگ آبپخش استان بوشهر به میزان ۴۸.۵ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه هزار کانیان استان کردستان به میزان ۷ درجه سلسیوس بوده است.
توصیه به کشاورزان
غلامی با توجه به پیشبینی ۵ روزه توصیه هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان، گفت: با توجه به احتمال بارش در مناطق کوهستانی و دامنه البرز، بلافاصله سیستمهای زهکشی زمینهای کشاورزی کنترل و از غرقابی شدن ریشهها و آسیب به خاک جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: همچنین اگر کشاورزان برنامه آبیاری دارند باید با توجه به رگبار و رعد و برق متوقف یا کاهش پیدا کند تا از بیماریهای قارچی ناشی از رطوبت بالا جلوگیری شود.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: در مناطقی که با باد شدید مواجه هستیم به ویژه کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلخانهداران از استحکام سازهها و پوشش و سیستمهای تهویه گلخانهها مطمئن باشند و این بخشها را کنترل کنند. همچنین هنگام وزش باد شدید، به ویژه در کرمان و جنوب به هیچ عنوان سمپاشی یا کودپاشی انجام نشود.
وی افزود: سمپاشی و کودپاشی هنگام وزش باد شدید ضمن اینکه بازدهی ندارد، باعث آلودگی محیط میشود. همچنین ضرورت دارد کشاورزان پس از فروکش شدن وزش باد، گرد و غبار برگ گیاهان را با آب ملایم بشورند تا باعث جلوگیری از فتوسنتز و کاهش تنفس گیاه نشود.
غلامی در پایان گفت: در روزهای شنبه و یکشنبه بهرهبرداران برنامه آبیاری را بر اساس میزان رطوبت واقعی خاک تنظیم کنند تا از آسیب به گیاهان جلوگیری شود.
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