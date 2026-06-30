تعیین تکلیف ۷۱۴ هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی از تعیین تکلیف ۷۱۴ هکتار از اراضی ملی این استان در سال ۱۴۰۴ در پی بررسی ۷۸ پرونده در هیئت نظارت ماده ۳۳ خبر داد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر بیان کرد: نشست هیئت نظارت ماده ۳۳ استان با هدف صیانت از انفال و بررسی وضعیت قراردادهای واگذاری اراضی ملی برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این جلسه ۷۸ پرونده مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت که خروجی آن شامل ۱۷ مورد تمدید قرارداد به مساحت ۳۰۱ هکتار، ۲۰ مورد تعیین مهلت قرارداد به مساحت ۶۲ هکتار، ۳۴ مورد فسخ قرارداد به مساحت ۳۳۴ هکتار و صدور سند اعیان برای ۷ پرونده به مساحت ۱۵ هکتار بوده است.

شهرکی تعیین تکلیف این حجم از اراضی را گامی راهبردی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و مدیریت بهینه منابع ملی عنوان کرد و بر استمرار نظارت‌ها برای پیشگیری از تخلفات احتمالی تأکید کرد.