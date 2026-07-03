روایت یک لحظه تاریخی در رادیو ورزش؛ توجه به بازنمایی اندیشه امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، رابعه اقدامی تهیه‌کننده برنامه «قهرمان ایران» در رادیو ورزش، ضمن تشریح ابعاد ویژه پوشش رسانه‌ای مراسم وداع و بدرقه امام مجاهد شهید، از عزم جدی تیم برنامه‌ساز برای بازنمایی اندیشه‌های ایشان در حوزه ورزش و فرهنگ و انعکاس باشکوه این رویداد عظیم تاریخی خبر داد.

انعکاس بزرگترین رویداد تاریخی عصر حاضر

اقدامی با بیان اینکه برنامه «قهرمان ایران» در این ایام سوگ به شکلی متمایز و با رویکردی تبیینی تهیه و پخش می‌شود، اظهار کرد: ما در اینجا با یک برنامه‌سازی عادی مواجه نیستیم؛ ما در حال انعکاس بزرگترین رویداد تاریخی عصر حاضر هستیم. امیدوارم خداوند به تیم ما این توان و قدرت را عطا کند تا در کنار دیگر نهادها، رسالت رسانه‌ای خود را به نحو احسن در قبال این ضایعه بزرگ انجام دهیم.

اقدامی با تأکید بر لایه‌های تحلیلی برنامه افزود: تلاش اصلی ما بازنمایی محورهای فکری امام شهید برای مخاطبان است. در این میان، یکی از محورهای کلیدی برنامه، ترسیم ابعاد مختلف «ایران قوی» در اندیشه آن بزرگوار است و از آنجا که رادیو ورزش شبکه‌ای تخصصی است، این بازنمایی به‌طور ویژه بر پیوند میان ورزش و فرهنگ تمرکز دارد تا ابعاد شخصیتی امام شهید در این ساحت، پررنگ‌تر منعکس شود.

برقراری ارتباط مستمر با گزارشگران

وی درباره ساختار اجرایی برنامه «قهرمان ایران» گفت: برای پوشش کامل این فضای حزن‌انگیز و ملی، ارتباط مستمر با گزارشگران مستقر در مراسم، سطح شهر و استان‌های مختلف برقرار است تا حال و هوای مشتاقان حضور در مراسم وداع و بدرقه به‌خوبی به شنوندگان منتقل شود. همچنین بخش‌های متنوعی شامل گفتگو با ورزشکاران و مسئولان ورزشی، پخش آیتم‌های ویژه و همچنین بخش اطلاع‌رسانی و آموزش نکات ضروری برای مدیریت شرایط اضطراری در مراسم پیش‌بینی شده است.

این تهیه‌کننده با اشاره به تیم حرفه‌ای همراه خود تصریح کرد: در این مسیر ناهید فرجی، زهرا محسن‌زاده، معصومه کیانی، پریسا پیرهادی، احمد فرضی و حمیدرضا خواجه‌خباز در کنار من هستند تا با هم‌افزایی، برنامه‌ای در شأن شخصیت والای رهبر شهید تولید کنیم.

اقدامی در پایان عنوان کرد: تلاش ما این است که فراتر از یک پوشش خبری، لحظه‌های تاریخ‌ساز ایران را ثبت کنیم. امیدواریم خروجی این برنامه، زیبنده نام و اندیشه‌های متعالی امام مجاهد شهید باشد و توانسته باشیم دین خود را به این رویداد بزرگ تاریخی ادا کنیم.