به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی تهیه‌کننده برنامه میدانی «امام شهید» از پوشش لحظه‌به‌لحظه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران خبر داد و گفت: این برنامه با حضور چهره‌های کشوری و لشکری و روایت‌های مردمی، حال‌وهوای این بدرقه تاریخی را به مخاطبان منتقل می‌کند.

وی افزود: گروه برنامه‌ساز از ساعات ابتدایی برگزاری مراسم در محل حضور پیدا کرده و در تلاش هستند تا روایتگر فضای معنوی و حضور گسترده مردم در این آئین باشند.

به گفته معصومی، گزارشگران برنامه در نقاط مختلف مصلی مستقر هستند تا صحنه‌های حضور و همراهی مردم را منعکس کنند.

تهیه‌کننده برنامه «امام شهید» تأکید کرد: در این ویژه‌برنامه، گفتگو با شخصیت‌های کشوری و لشکری نیز در دستور کار قرار دارد و مهمانان حاضر در مراسم، دیدگاه‌ها و احساس خود را درباره این وداع تاریخی بیان می‌کنند. همچنین گزارشگران با حاضران در مراسم هم‌صحبت می‌شوند و دل‌گویه‌های مردم درباره رهبر شهید انقلاب را ثبت و پخش می‌کنند؛ روایت‌هایی که تصویری زنده از پیوند عاطفی مردم با آرمان‌ها و یاد این شخصیت برجسته ارائه می‌دهد.

معصومی در پایان اظهار کرد: برنامه میدانی «امام شهید» تلاش می‌کند با انعکاس صحنه‌های حضور مردم، گفتگو با مسئولان و ثبت دل‌گویه‌های مردمی، روایتگر لحظه‌هایی باشد که در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار می‌شود.

برنامه «امام شهید» همزمان با مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، از رادیو ایران پخش می‌شود.