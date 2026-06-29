میرغضنفری: مراسم بدرقه رهبر شهید پیامی فراتر از یک رویداد دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد،با اشاره به ابعاد مختلف این رویداد، اظهار کرد: بدرقه امام شهید، فراتر از یک مراسم دینی و اعتقادی، حامل پیامی روشن برای جهان اسلام است و می‌تواند جلوه‌ای از اتحاد، همدلی و همبستگی امت اسلامی را به نمایش بگذارد.

وی با یادآوری سال‌ها مجاهدت و خدمات ماندگار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه این مراسم، ادای دینی به رهبری و هدایت‌های ایشان در صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید در شأن مردم، نظام اسلامی و جایگاه رفیع این امام شهید برگزار شود.

میرغضنفری در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، فرهنگی و خدماتی، تصریح کرد: موفقیت این برنامه منوط به هماهنگی و انسجام تمامی مجموعه‌هاست. همه دستگاه‌ها باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، مسئولیت‌های محوله را با دقت و احساس مسئولیت دنبال کنند تا خدمات‌رسانی مطلوبی به زائران ارائه شود.

وی همچنین به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطوح ملی و استانی اشاره کرد و گفت: در شهرستان رشت نیز همه دستگاه‌ها باید در چارچوب وظایف خود، تعامل لازم را برای اجرای هرچه بهتر این مراسم داشته باشند. بخشداران، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی، سپاه و بسیج باید پای کار آمده و ظرفیت‌های خود را برای پشتیبانی از این رویداد تاریخی بسیج کنند.

فرماندار رشت با تأکید بر پیش‌بینی تمهیدات ویژه در حوزه حمل‌ونقل و پشتیبانی، از نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در انعکاس این حماسه بزرگ قدردانی کرد و گفت: حضور خبرنگاران و مستندسازی این رویداد، در انتقال پیام وحدت و انسجام به افکار عمومی نقشی بی‌بدیل دارد. امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی، مراسمی شایسته جایگاه امام شهید و نظام جمهوری اسلامی برگزار کنیم.