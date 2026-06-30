به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری در جلسه هماندیشی رویداد بزرگ رسانهای «هماورد رسانهای وداع با رهبر شهید من» ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای کشور، بر ضرورت ثبت و ماندگارسازی ابعاد مختلف مراسم تشییع این شخصیت تاکید و اظهار کرد: این مراسم یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی است و این بدرقه باشکوه میتواند بهعنوان یکی از میراثهای ارزشمند معاصر، با تولید آثار فرهنگی و رسانهای برای نسلهای آینده ثبت و حفظ شود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع به ریاست استاندار و دبیری سپاه شهدای آذربایجانغربی عنوان کرد: برای مدیریت حضور گسترده مردم، کمیتههای تخصصی متعددی تشکیل شده است که کمیته تبیینی، تبلیغی و فرهنگی این ستاد نیز برگزاری پویش رسانهای «وداع با رهبر شهید من» را با هدف ثبت و مستندسازی این رویداد تاریخی در دستور کار قرار داده است و از خبرنگاران، مستندسازان، هنرمندان و فعالان فضای مجازی برای مشارکت در آن دعوت میشود.
وی افزود: این رویداد در بخشهای مختلفی از جمله گزارش خبری مکتوب و تصویری، عکاسی، فیلم کوتاه، موشنگرافی، نماهنگ، کلیپ کوتاه و پادکست برگزار خواهد شد و برای آثار برگزیده هر بخش جوایز ویژهای در نظر گرفته شده و مجموعه آثار منتخب نیز در قالب کتاب منتشر میشود. همچنین آثار تصویری شاخص از طریق رسانه ملی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
صفری با اشاره به شعار «آذربایجانغربی، سرزمین اقوام و ادیان، عزادار قائد شهید است» گفت: هدف اصلی این برنامه، ثبت حضور گسترده مردم استان و انعکاس این حماسه در سطح ملی و بینالمللی است، این رویداد فرهنگی میتواند زمینهساز شکلگیری یک جریان منسجم برای تولید محتوای ماندگار پیرامون این واقعه باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی همچنین اظهار کرد: مراسم وداع با رهبری که طی دههها نقش مهمی در هدایت کشور ایفا کرده است، از منظر فرهنگی و تاریخی اهمیت ویژهای دارد و به همین دلیل، ثبت آن در فهرست میراث معنوی ناملموس کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجان غربی افزود: این استان یکی از مسیرهای اصلی ورود خبرنگاران و نمایندگان رسانههای خارجی برای پوشش مراسم خواهد بود. از این رو، برنامهریزی لازم برای تسهیل حضور و مشارکت آنان در پویش رسانهای انجام شده است.
در این نشست، پیشنهادهایی از جمله راهاندازی اتاق فرمان رسانهای برای مدیریت و انتشار سریع اخبار و تصاویر، استفاده از ظرفیت عکاسی هوایی، ایجاد ستاد استقبال از خبرنگاران خارجی در مرز بازرگان، تقویت فعالیتهای رسانهای در فضای مجازی و بهرهگیری از ظرفیت موکب شهرداری ارومیه در تهران و سازمانهای مردمنهاد ادارهکل ورزش و جوانان استان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان از تمامی علاقهمندان، بهویژه خبرنگاران، هنرمندان، عکاسان، فیلمسازان و فعالان رسانهای دعوت شد آثار خود را از طریق نشانی ایمیل mirasfarhangi.dab@gmail.com یا شناسه @sujeazarbot در پیامرسان بله ارسال کنند و مهلت ارسال آثار تا ۲۵ تیرماه اعلام شده است.
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