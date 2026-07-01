به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح چهارشنبه در نشست ستاد برنامه‌ریزی آیین وداع با قائد امت در استان بوشهر اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت به یکی از مؤلفه‌های مهم تصمیم‌گیری در جهان تبدیل شده و همه قدرت‌ها ناگزیرند آن را در محاسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود لحاظ کنند.

وی افزود: همه عزت‌ها، پیشرفت‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مدیون اسلام ناب، رهبری امام راحل و امام شهید هستیم و معرفی این شخصیت بزرگ و برگزاری مراسمی باشکوه، در شأن و منزلت ایشان، وظیفه‌ای است که بر عهده همه ما قرار دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده گفت: همزمان با مراسم تشییع در تهران، از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه مراسم سوگواری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مصلای جمعه بوشهر آغاز می‌شود و این مراسم تا روز جمعه ۱۹ تیرماه هر روز در همین ساعت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: عصر روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه نیز در گلزار شهدای سراسر استان، مراسم ویژه‌ای با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام جمالی بیان کرد: از روز شنبه ۱۳ تیرماه و همزمان با آغاز آیین وداع در تهران، برنامه‌های قرائت قرآن، مرثیه‌سرایی و عزاداری پس از نماز مغرب و عشا در مساجد، بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار می‌شود و همچنین میدان امام خمینی(ره) شهر بوشهر و دیگر میدان‌های استان نیز میزبان ویژه‌برنامه‌های مردمی خواهند بود.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های بلندمدت این ایام تصریح کرد: مرحله نخست برنامه‌ها تا زمان تدفین، مرحله دوم از تدفین تا چهلم و اربعین و مرحله سوم از اربعین تا سالگرد امام شهید برنامه‌ریزی شده و برای هر مقطع برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم‌های هفته آینده اظهار داشت: مردم مشتاق برگزاری آیین‌های عزاداری هستند و این هفته باید به هفته سوگواری و عزاداری تبدیل شود، در کنار برنامه‌های حماسی و بصیرتی، فرصت عزاداری و ابراز ارادت مردم نیز فراهم خواهد شد.