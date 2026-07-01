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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

جزئیات برنامه‌های سوگواری و آئین وداع با «قائد امت» در استان بوشهر

جزئیات برنامه‌های سوگواری و آئین وداع با «قائد امت» در استان بوشهر

بوشهر- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری آئین‌های وداع و بزرگداشت «قائد امت» در سراسر استان خبر داد و گفت: برنامه‌ها از روز دوشنبه همزمان با مراسم تشییع آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی صبح چهارشنبه در نشست ستاد برنامه‌ریزی آیین وداع با قائد امت در استان بوشهر اظهار کرد: امروز جبهه مقاومت به یکی از مؤلفه‌های مهم تصمیم‌گیری در جهان تبدیل شده و همه قدرت‌ها ناگزیرند آن را در محاسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود لحاظ کنند.

وی افزود: همه عزت‌ها، پیشرفت‌ها و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مدیون اسلام ناب، رهبری امام راحل و امام شهید هستیم و معرفی این شخصیت بزرگ و برگزاری مراسمی باشکوه، در شأن و منزلت ایشان، وظیفه‌ای است که بر عهده همه ما قرار دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده گفت: همزمان با مراسم تشییع در تهران، از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه مراسم سوگواری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مصلای جمعه بوشهر آغاز می‌شود و این مراسم تا روز جمعه ۱۹ تیرماه هر روز در همین ساعت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: عصر روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه نیز در گلزار شهدای سراسر استان، مراسم ویژه‌ای با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم مردم برگزار خواهد شد.

جزئیات برنامه‌های سوگواری و آئین وداع با «قائد امت» در استان بوشهر

حجت الاسلام جمالی بیان کرد: از روز شنبه ۱۳ تیرماه و همزمان با آغاز آیین وداع در تهران، برنامه‌های قرائت قرآن، مرثیه‌سرایی و عزاداری پس از نماز مغرب و عشا در مساجد، بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار می‌شود و همچنین میدان امام خمینی(ره) شهر بوشهر و دیگر میدان‌های استان نیز میزبان ویژه‌برنامه‌های مردمی خواهند بود.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های بلندمدت این ایام تصریح کرد: مرحله نخست برنامه‌ها تا زمان تدفین، مرحله دوم از تدفین تا چهلم و اربعین و مرحله سوم از اربعین تا سالگرد امام شهید برنامه‌ریزی شده و برای هر مقطع برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم‌های هفته آینده اظهار داشت: مردم مشتاق برگزاری آیین‌های عزاداری هستند و این هفته باید به هفته سوگواری و عزاداری تبدیل شود، در کنار برنامه‌های حماسی و بصیرتی، فرصت عزاداری و ابراز ارادت مردم نیز فراهم خواهد شد.

جزئیات برنامه‌های سوگواری و آئین وداع با «قائد امت» در استان بوشهر

کد مطلب 6876409

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