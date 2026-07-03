حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسداشت مقام شامخ «آقای شهید ایران» و با هدف گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید امت، برنامه‌های عزاداری و سوگواری در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه ۱۵ تیرماه به مدت یک هفته، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مراسم عزاداری و سوگواری در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان برگزار می‌شود.

آیین عزاداری در گلزار شهدای استان

حجت الاسلام جمالی بیان کرد: همچنین روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۷، مراسم عزاداری در گلزار شهدای سراسر استان همراه با حرکت دسته‌های عزاداری برگزار خواهد شد.

محافل قرآنی و مراسم شبانه

وی ادامه داد: از شنبه ۱۳ تیرماه تا یکشنبه ۲۱ تیرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، مراسم قرائت قرآن کریم و مرثیه‌سرایی در مساجد، امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین در همین بازه زمانی، مراسم عزاداری و سوگواری شبانه در محل تجمعات مردمی در استان برگزار خواهد شد.

جمالی با دعوت از عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان بوشهر برای حضور در این آیین‌ها، گفت: مشارکت گسترده مردم در این مراسم، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.