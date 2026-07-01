به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی‌نژاد صبح چهارشنبه در نشستی با حضور جمعی از ائمه جمعه شهرستان‌های استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید محور مقاومت، به تبیین ابعاد جنگ روانی دشمن پرداخت و اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان‌های نظامی، اکنون با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغات گسترده، قصد دارد میان مردم و نظام اسلامی فاصله ایجاد کند؛ تهاجمی که در برخی موارد از حملات موشکی نیز مخرب‌تر و خطرناک‌تر عمل می‌کند.

سکوت مجامع بین‌المللی در برابر جنایات ضدبشری

عضو مجلس خبرگان رهبری با انتقاد شدید از وضعیت فعلی در منطقه گفت: دشمن با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین بین‌المللی، جنگی را علیه غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان آغاز کرده و مراکز درمانی و امدادی را هدف قرار داده است. در این میان، آنچه بیش از همه مایه تأسف است، سکوت مرگبار سازمان‌های مدعی حقوق بشر و مجامع بین‌المللی در برابر این جنایات آشکار است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش مداخلات خارجی در تضعیف حاکمیت کشورهای اسلامی اشاره کرد و افزود: حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشورهای اسلامی، نه تنها امنیت‌آور نیست، بلکه مانع بزرگی بر سر راه استقلال و اقتدار این کشورها محسوب می‌شود.

اقتدار موشکی؛ ضامن امنیت منطقه

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تأکید بر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی تصریح کرد: سربلندی امروز ایران اسلامی، حاصل مجاهدت‌های مستمر از دوران دفاع مقدس تا به امروز است. ما به توانمندی‌های بالایی در حوزه موشکی دست یافته‌ایم که قدرت هدف قرار دادن ناوهای دشمن و اعمال حاکمیت کامل بر تنگه هرمز را برای کشورمان فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: همان‌طور که امام راحل (ره) نیز بارها تأکید داشتند، ما در مسیر ساخت تسلیحات دفاعی و حراست از حریم سرزمینی خود، از هیچ قدرتی اجازه نمی‌گیریم و قدرت نظامی ما عامل اصلی تأمین امنیت و ثبات در منطقه است.

ضرورت پاسداری از کرامت انسانی

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با تبیین تقابلِ دو جهان‌بینی اسلام و استکبار گفت: راهبرد آمریکا همواره بر تسلیم کردن ملت‌ها استوار است، اما این امر با آموزه‌های دینی ما در تضاد کامل قرار دارد. استناد ما به آیه ۵۰ سوره مائده است که پذیرش سلطه کفار را مغایر با ایمان می‌داند. انقلاب اسلامی به جهانیان ثابت کرد که کرامت انسانی در گرو عزت نفس و عدم سرسپردگی در برابر دشمنان است.

وی خطاب به ائمه جمعه حاضر در جلسه، بر مسئولیت سنگین روحانیت در شرایط کنونی تأکید کرد و افزود: ما روحانیون نیز دوشادوش مردم هستیم و رسالت اصلی ما در این دوره، تبیین حقایق و بیداری‌بخشی به نسل جدید، به‌ویژه جوانان و نوجوانان است. تحولات اخیر و تجمعات شبانه مردم، نشان‌دهنده یک بلوغ فکری و تحول بزرگ در شناخت نسل جوان نسبت به ماهیت دشمن است که باید این مسیر با قوت ادامه یابد.

بررسی مسائل عمرانی و فرهنگی استان اصفهان

در بخش پایانی این نشست، ائمه جمعه استان اصفهان به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند. موضوعاتی همچون «جهاد خانه‌سازی» و ضرورت برنامه‌ریزی برای ساخت مساجد در نقاط مختلف استان به عنوان پایگاه‌های اصلی فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین در این دیدار، مباحثی پیرامون ساماندهی حرم مطهر زینبیه (س) اصفهان و لزوم تسریع در ساخت مسجد و زیرساخت‌های فرهنگی در اطراف این مکان مقدس مطرح شد که آیت‌الله طباطبایی‌نژاد بر پیگیری این موارد تأکید کرد.