پلیس آگاهی خراسان شمالی باند ۳ نفره سارقان را متلاشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از انهدام باند حرفهای سارقان خودرو، داخل خودرو و اماکن در مرکز استان خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی افزایش سرقتهای سریالی خودروهای سواری، سرقت داخل خودرو و سرقت از اماکن در مرکز استان، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی افزود: مأموران با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، بررسیهای تخصصی و تعقیب و مراقبت شبانهروزی، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.
وی ادامه داد: کارآگاهان پس از چندین روز رصد و پایش مستمر، اعضای باند را در حالی که با یک دستگاه خودروی سرقتی در سطح شهر در حال تردد بودند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسیهای انجامشده، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی، دوربینهای مداربسته، ابزار صنعتی و ادوات مورد استفاده در سرقت کشف و ضبط شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی گفت: متهمان در بازجوییهای تخصصی به چهار فقره سرقت خودرو، ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو، سرقت از چندین واحد تولیدی و اماکن و در مجموع ۲۷ فقره سرقت اعتراف کردند.
وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
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