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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

پلیس آگاهی خراسان شمالی باند ۳ نفره سارقان را متلاشی کرد

پلیس آگاهی خراسان شمالی باند ۳ نفره سارقان را متلاشی کرد

بجنورد- رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از انهدام باند سه نفره سارقان خودرو، داخل خودرو و اماکن خبر داد و گفت: اعضای این باند در تحقیقات پلیس به ۲۷ فقره سرقت در مرکز استان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از انهدام باند حرفه‌ای سارقان خودرو، داخل خودرو و اماکن در مرکز استان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی افزایش سرقت‌های سریالی خودروهای سواری، سرقت داخل خودرو و سرقت از اماکن در مرکز استان، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و تعقیب و مراقبت شبانه‌روزی، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پس از چندین روز رصد و پایش مستمر، اعضای باند را در حالی که با یک دستگاه خودروی سرقتی در سطح شهر در حال تردد بودند، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی، دوربین‌های مداربسته، ابزار صنعتی و ادوات مورد استفاده در سرقت کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی گفت: متهمان در بازجویی‌های تخصصی به چهار فقره سرقت خودرو، ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو، سرقت از چندین واحد تولیدی و اماکن و در مجموع ۲۷ فقره سرقت اعتراف کردند.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

کد مطلب 6876446

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