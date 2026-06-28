پلیس خراسان شمالی ۲۵۹ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۵۹ میلیارد ریال در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به تشدید گشت‌زنی‌های هدفمند و اشراف اطلاعاتی مأموران بر مسیرهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید ملی و صیانت از سرمایه‌های کشور، ۶ هزار و ۲۴ لیتر فرآورده نفتی، ۱۱ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم آرد، ۸ هزار و ۴۶۰ کیلوگرم برنج و ۵ هزار و ۸۱ کیلوگرم روغن خوراکی قاچاق کشف و از چرخه خروج غیرقانونی خارج شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی افزود: مأموران همچنین موفق به کشف ۱۰ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۱۲ هزار و ۳۰ پاکت سیگار، ۱۰ دستگاه ماینر، ۹۶۲ قلم دارو و ۲ هزار و ۸۸۲ قلم تجهیزات پزشکی قاچاق شدند.

وی تصریح کرد: در مجموع این عملیات‌ها، ۱۳۳ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و ۱۲۷ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت مقابله مستمر با پدیده قاچاق خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت عمل خواهد کرد و طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت و کالاهای اساسی با قدرت ادامه دارد.