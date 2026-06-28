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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

پلیس اسفراین ۱۹ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کرد

پلیس اسفراین ۱۹ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین گفت: ۱۹ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر در اجرای طرح آرامش در شهر، دستگیر و مواد مخدر و اقلام ممنوعه کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان، طرح آرامش در شهر با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های تابعه در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۱۹ خرده‌فروش مواد مخدر در پاتوق‌های خود شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۵۸۰ گرم انواع مواد مخدر، ۳۰۶ عدد قرص مخدر و مقادیری اقلام ممنوعه را کشف کردند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سوداگران مرگ، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6873102

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