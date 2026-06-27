انهدام باند سارقان سریالی ویلاها در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر اظهار کرد: در پی افزایش سرقت از منازل، بهویژه ویلاهای واقع در مناطق ییلاقی و خوشنشین شهرستانهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، ساری، قائمشهر و برخی دیگر از نقاط استان، رسیدگی به پرونده بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به سریالی بودن سرقتها، مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و عملیاتی و پس از پیگیریهای مستمر، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.
جانشین فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضایی، ۶ متهم در عملیاتهای جداگانه و غافلگیرانه دستگیر شدند و در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت از منازل ویلایی در شهرستانهای مختلف استان اعتراف کردند.
کلاگر با بیان اینکه ارزش اموال کشفشده از این باند ۳۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: تاکنون ۵۹ نفر از مالباختگان شناسایی شدهاند و اموال مسروقه پس از انجام مراحل قانونی به آنان تحویل داده شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی برای پیشگیری از سرقت، هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
نظر شما