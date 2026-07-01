تأکید رهبر شهید بر دعای پنجم صحیفه سجادیه در میان دعاها کم‌ نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق کفیل پیش از ظهر چهارشنبه در نهمین همایش حضرت سیدالعابدین(ع) با موضوع «صحیفه سجادیه در منظومه فکری امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» که در دارالقرآن علامه طباطبایی قم برگزار شد، با تبیین جایگاه ویژه صحیفه سجادیه در اندیشه رهبر شهید، اظهار کرد: در میان دعاهای این کتاب شریف، دعاهای چهارم، پنجم و بیستم همواره مورد توجه ویژه ایشان قرار داشته و بارها در بیانات خود به مضامین بلند این دعاها اشاره کرده‌اند.



رئیس مؤسسه صحیفه سجادیه گفت: در کتاب «صحیفه سجادیه در اندیشه مقام معظم رهبری» مجموعه‌ای از بیانات رهبر شهید درباره صحیفه سجادیه گردآوری شده است و بررسی این مجموعه نشان می‌دهد که تأکید ایشان بر دعای پنجم، جایگاهی ممتاز و کم‌نظیر دارد.



وی افزود: رهبر شهید بارها توصیه کرده‌اند که دعای پنجم صحیفه سجادیه به صورت مکرر مورد توجه و قرائت قرار گیرد و این میزان از تأکید درباره دعاهای دیگر کمتر مشاهده می‌شود.



کفیل ادامه داد: این اهتمام ویژه، بیانگر آن است که مضامین دعای پنجم، نقشی اساسی در منظومه فکری امام شهید برای تربیت فردی و اجتماعی انسان ایفا می‌کند.



دعای پنجم انسان را از وابستگی به غیر خدا رها می‌کند



وی با اشاره به فرازی از دعای پنجم صحیفه سجادیه اظهار کرد: در این دعا، امام سجاد(ع) از خداوند می‌خواهند که انسان را با بخشش و عطای الهی از نیاز به دیگران بی‌نیاز سازد و با پیوندی که با پروردگار برقرار می‌شود، وابستگی به پیوندهای ناپایدار دنیوی از میان برود.



وی افزود: این فراز تنها شیوه درخواست از خداوند را آموزش نمی‌دهد بلکه سبک صحیح اتکا و اعتماد را نیز به انسان می‌آموزد و او را به این حقیقت رهنمون می‌کند که همه امید و پشتوانه خود را در ارتباط با پروردگار جست‌وجو کند.



رئیس مؤسسه صحیفه سجادیه بیان کرد: پیام اساسی این دعا آن است که اگر انسان به خداوند متصل باشد، قطع ارتباط دیگران یا فشارهای بیرونی نباید موجب نگرانی، اضطراب و احساس تنهایی او شود.



وی تصریح کرد: ممکن است دشمنان یا برخی افراد تلاش کنند انسان را در عرصه‌های مختلف تحت فشار قرار دهند یا او را منزوی کنند اما کسی که از پیوند حقیقی با خداوند برخوردار باشد، در برابر این فشارها استوار خواهد ماند.

امام شهید این معارف را بر واقعیت جامعه تطبیق دادند



کفیل با اشاره به تبیین‌های رهبر شهید درباره این فراز از صحیفه سجادیه گفت: ایشان تصریح می‌کردند که اگر همه دنیا نیز ارتباط خود را با انسان قطع کند، تا زمانی که رشته اتصال او با خداوند برقرار باشد، هیچ زمینه‌ای برای ترس، ناامیدی و احساس شکست وجود نخواهد داشت.



وی افزود: اعتماد به کفایت الهی، امید به رحمت پروردگار و اتکا به هدایت خداوند، انسان را از یأس، سرگردانی و درماندگی نجات می‌دهد و این همان حقیقتی است که در دعای پنجم صحیفه سجادیه به زیبایی ترسیم شده است.



وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید این آموزه‌های بلند را تنها در سطح مباحث نظری مطرح نمی‌کردند بلکه آنها را بر واقعیت‌های جامعه اسلامی و روحیه مردم ایران تطبیق داده و همواره بر تقویت امید، توکل و اعتماد به خداوند تأکید داشتند.



رئیس مؤسسه صحیفه سجادیه ادامه داد: همین نگاه سبب شد معارف صحیفه سجادیه در اندیشه امام شهید، به راهبردی عملی برای مواجهه با مشکلات و فشارهای مختلف تبدیل شود.



معارف صحیفه باید بیش از گذشته تبیین شود



وی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر منظومه فکری امام شهید درباره صحیفه سجادیه اظهار کرد: مراکز علمی، فرهنگی و مجموعه‌های فعال در عرصه ترویج صحیفه سجادیه باید این معارف ارزشمند را با شیوه‌ای دقیق و مستمر برای جامعه تبیین کنند.



کفیل افزود: هر اندازه پیوند انسان با خداوند مستحکم‌تر شود، امداد، هدایت و نصرت الهی نیز بیشتر شامل حال او خواهد شد و این حقیقت از مهم‌ترین پیام‌های دعای پنجم صحیفه سجادیه است.



وی گفت: تبیین این معارف می‌تواند زمینه انس بیشتر جامعه با صحیفه سجادیه را فراهم کرده و ظرفیت‌های تربیتی و معرفتی این اثر گرانسنگ را بیش از پیش در اختیار نسل امروز قرار دهد.



رئیس مؤسسه صحیفه سجادیه در پایان ابراز امیدواری کرد: با عنایت الهی، تلاش‌های علمی و فرهنگی در مسیر احیای فرهنگ صحیفه سجادیه گسترش یابد و جامعه اسلامی بیش از گذشته از معارف نورانی اهل‌بیت(ع) بهره‌مند شود.