رئیسی: مسئولان باید مثل مردم از خدمات نظام ارجاع استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه شرایط کنونی برای اجرای برنامه پزشکی خانواده با دورههای گذشته تفاوت بنیادین دارد، اظهار داشت: امروز یک عزم و اراده ملی در کشور شکل گرفته است؛ حمایت شخص رئیسجمهور، همراهی سازمانهای بیمهگر بهویژه بیمه سلامت و هماهنگی ارکان دولت، فرصتی کمنظیر برای اجرای این برنامه فراهم کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در سلامت، تصریح کرد: برای موفقیت این طرح، مسئولان باید همانند مردم از خدمات نظام ارجاع استفاده کنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر نقش کلیدی مجلس در تسهیل مسیر اجرا، تصریح کرد: از کمیسیون بهداشت و درمان انتظار داریم علاوه بر حمایتهای کلی، بهطور مشخص در رفع موانع و ابهامات قانونی به وزارت بهداشت کمک کند.
وی با اشاره به برخی چالشهای ساختاری افزود: فقدان صندوق واحد ملی سلامت و همچنین ابهامات موجود در برخی قوانین جاری، از جمله قانون تأمین اجتماعی، اجرای برنامه را با کندی و دشواری مواجه کرده است که عبور از این چالشها بدون همراهی مجلس امکانپذیر نیست.
رئیسی با تأکید بر «عدالت در دسترسی»، اظهار داشت: اگر قرار است پزشکی خانواده در کشور مستقر شود، باید از مسئولان آغاز شود، نه اینکه صرفاً مردم در روستاها و مناطق محروم مشمول محدودیتها یا الزامات نظام ارجاع باشند.
وی تأکید کرد: زمانی میتوان از عدالت در سلامت سخن گفت که مسئولان نیز همان مسیری را طی کنند که مردم طی میکنند؛ این رویکرد، یکی از پایههای اصلی پذیرش اجتماعی و موفقیت برنامه پزشک خانواده است.
نظر شما