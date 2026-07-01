خسروپناه: تخریب خدمتگزاران نظام بازی در زمین دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد، با تبیین نقش راهبردی نهادهای فرهنگی در مدیریت چالش‌های اجتماعی، بر ضرورت عبور از رویکردهای تشریفاتی تأکید و اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی نباید به محفلی برای ارائه گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود، بلکه رسالت اصلی آن، تصمیم‌سازی، هماهنگی و اقدام مشترک برای حل معضلات فرهنگی است.

وی با انتقاد از رویکردهایی که فرهنگ را صرفاً در دایره آسیب‌ها محدود می‌کنند، تصریح کرد: باید با نگاهی جامع به ظرفیت‌های یزد نگریست. حضور پرشور جوانان در هیئت‌های مذهبی، سنت‌های عزاداری، سبک زندگی قناعت‌محور و معماری اصیل این استان، سرمایه‌هایی است که هویت فرهنگی یزد را شکل داده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این ظرفیت‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای تمدنی ایران اسلامی به گردشگران داخلی و خارجی است.

حکمرانی فرهنگی؛ از «قرارگاه» تا «ضمانت اجرا»

خسروپناه با تشریح الگوی حکمرانی فرهنگی بیان کرد: فعالیت قرارگاهی به معنای انتخاب یک اولویت مشخص مانند ترویج فرهنگ قرآنی و تعیین مأموریت برای تمامی دستگاه‌ها است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت و ارزیابی مصوبات خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای تصمیمات فرهنگی، جدیت مسئولان است و شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده است تا در صورت بروز اشکال در فرآیندها، آن‌ها را اصلاح کند.

تصمیمات کلان؛ حاصل عقل جمعی، نه فشار

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، به تحلیل فضای مدیریتی کشور پرداخت و تأکید کرد: تصمیمات مهم راهبردی، پس از بررسی‌های کارشناسی و اجماع مسئولان و فرماندهان اتخاذ می‌شود.

وی افزود: برخی با القای تفرقه به دنبال اهداف رسانه‌های معاند هستند، در حالی که رهبر معظم انقلاب بر اساس مصلحت کشور و «عقل جمعی» تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند.

خسروپناه با اشاره به مدیریت موفق کشور در دوران جنگ و تأمین نیازهای اساسی مردم، تأکید کرد: تخریب نیروهای خدمتگزار نظیر در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی است، به هیچ‌وجه به نفع منافع ملی نیست.

وی با انتقاد از رویکردهای صرفاً امنیتی به پدیده‌های فرهنگی گفت: نباید در برخورد با مسائل اجتماعی فوراً به سراغ راهکارهای انتظامی رفت؛ بسیاری از ناآرامی‌ها با گفت‌وگو و اقناع قابل پیشگیری است.

خسروپناه درباره موضوع حجاب نیز تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های سازمان‌یافته‌ای برای گسترش برهنگی توسط دشمن وجود دارد که مقابله با آن نیازمند اقدامات قرارگاهی و دقیق است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سه محور اساسی در حکمرانی فرهنگی تأکید کرد و ادامه داد: محور اول تبیین منظومه فکری رهبر انقلاب است و این منظومه در حوزه‌های حکمرانی، رسانه و اقتصاد باید برای نسل جوان و مسئولان تبیین شود.

وی با اشاره به محور تقویت زیرساخت‌های آموزشی گفت: توسعه دانشگاه فرهنگیان به عنوان محور تربیت معلم، از اولویت‌های حیاتی کشور است.

وی تصریح کرد: در حوزه موسیقی نباید صورت‌مسئله پاک شود. سیاست‌گذاری باید بر اساس سند مصوب و با رعایت تدبیر، واقع‌بینی اجتماعی و مبانی دینی صورت گیرد.

خسروپناه در پایان با یادآوری آمادگی کشورهای منطقه برای کمک به ایران در روزهای آغازین جنگ، این رویکرد را نشانه‌ای از جایگاه اقتدار جمهوری اسلامی دانست و بر لزوم هم‌افزایی حداکثری دستگاه‌ها برای ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد.