به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات صورتگرفته در ترویج شعائر دینی، خواستار ارتقای کیفیتِ تصمیمگیریها در سطح کلان کشور شد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: انتظاری که از این نهاد بالادستی وجود دارد، فراتر از سیاستگذاریهای کلی است؛ مصوبات این شورا باید به نحوی تدوین و پیگیری شود که آثار آن در بطن جامعه، ملموس و جریانساز باشد.
حجاب؛ سنگر اصلی در جنگ نرم
امام جمعه یزد با هشدار نسبت به توطئههای دشمن در حوزه عفاف و حجاب، این موضوع را فراتر از یک پوشش ساده و در زمره مبانی اعتقادی جامعه دانست.
وی گفت: دشمن با ابزار جنگ نرم و هدف قرار دادن حجاب، در پی فروپاشی ستونهای اخلاقی و ارزشهای غیورانه جامعه است. بنابراین، مسئولان فرهنگی باید با هوشمندی و اقدامات عاجل، نسبت به این هجمه واکنش نشان دهند.
ناصری با بیان اینکه حجاب یک واجب شرعی همتراز با فرایض دینی دیگر است، بر لزوم چارچوبمند شدن این موضوع در مراکز دولتی و آموزشی تأکید کرد و افزود: ضروری است ضوابط روشن و قانونی برای محیطهای عمومی، ادارات و دانشگاهها تعریف و با جدیت اجرا شود تا مرزهای فرهنگی جامعه صیانت شود.
ضرورت ساماندهی فضای مجازی و تقویت زیرساختهای بومی
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، «دسترسی بیضابطه» نوجوانان به فضای مجازی را یکی از ابرچالشهای تربیتی برشمرد.
وی با مقایسه وضعیت کشور با سایر نقاط جهان در حوزه محدودیتهای دسترسی، خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از کشورها برای حفاظت از نسل جوان خود، قوانین سختگیرانهای برای استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی اعمال میکنند، ما همچنان در این حوزه دچار آسیبهای جدی هستیم.
آیتالله ناصری، تقویت زیرساختهای فناوری بومی را تنها راه برونرفت از این وابستگی آسیبزا دانست و از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا با نقشی راهبردی، به این حوزه ورود عملیاتی کند.
وی دانشگاه فرهنگیان را ستون فقرات آیندهسازی کشور خواند و تصریح کرد: اگر در تربیت معلمانی که با مبانی دینی آشنایی عمیق دارند کوتاهی کنیم، خسارات آن در تمام ارکان آموزشی کشور مشهود خواهد بود.
ناصری در پایان با تأکید بر لزوم نهادینهسازی فرهنگ قرآنی در مدارس، خواستار طراحی برنامههای آموزشی مستمر و جذابی شد که بتواند نسل جوان را به صورت عملی با معارف دینی پیوند بزند.
وی تأکید کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و آموزشی، گامهای بلندتری برای تقویتِ ارزشهای اسلامی و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور برداشته شود.
نظر شما