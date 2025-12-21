انسجام ملی خط قرمز کشور در شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خسرو پناه ظهر یکشنبه در مجمع شورای فرهنگ عمومی استان خراسان جنوبی، با تبریک حلول ماه رجب، این ماه را فرصتی برای توبه، خودسازی و بازگشت به خداوند دانست و افزود: ماه رجب، ماه خلوت با خدا و بازنگری در مسئولیت‌هاست و مسئولان بیش از دیگران باید از این فرصت معنوی بهره ببرند.

خسروپناه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای والامقام همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، فقدان این شخصیت‌ها را هرچه می‌گذرد بیشتر احساس‌شده دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب ویژگی‌های برجسته‌ای از حکمرانی، اخلاص و مردم‌داری شهید رئیسی را تبیین کرده‌اند که می‌تواند الگوی مدیران باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دوقطبی‌های اجتماعی و سیاسی تأکید کرد: تجربه فتنه‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه دوقطبی‌سازی، زمینه‌ساز نفوذ جریان‌های معاند و ناامن‌سازی کشور خواهد بود و هر فرد یا جریانی که ناخواسته یا آگاهانه به انسجام ملی لطمه وارد کند، باید نسبت به اصلاح رفتار و گفتار خود اقدام کند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و علمی خراسان جنوبی گفت: این استان از استان‌های ممتاز کشور در حوزه فرهنگ، علم و دانشگاه است و برخوردار از میراث غنی علمی، شخصیت‌های برجسته حوزوی و دانشگاهی و نخبگان اثرگذار در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی است.

خسروپناه عملکرد مدیریت استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: گزارش ارائه‌شده از سوی استاندار خراسان جنوبی نشان‌دهنده نگاه فرهیخته، مردمی و غیرجناحی در مدیریت استان است و وجود استانداری باتجربه در کنار عالم مخلصی چون آیت‌الله عبادی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان محسوب می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش شورای فرهنگ عمومی بیان کرد: این شورا یک نهاد گزارش‌محور نیست، بلکه باید با رویکرد قرارگاهی، مسئله‌محور و حل‌مسئله عمل کند و سهم هر دستگاه در حل مسائل اولویت‌دار فرهنگی استان به‌صورت شفاف مشخص و پیگیری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اسناد سیاستی هستند و اجرای آن‌ها باید متناسب با اقتضائات بومی هر استان توسط شورای فرهنگ عمومی انجام شود و هیچ‌گونه تحمیل نسخه واحد از مرکز به استان‌ها قابل قبول نیست.

خسروپناه در پایان با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی استان اظهار داشت: حفظ امنیت پایدار در استان‌های مرزی، نتیجه انسجام، هماهنگی و مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای امنیتی و انتظامی است و این امنیت، بستر اصلی پیشرفت فرهنگی، علمی و اجتماعی محسوب می‌شود.