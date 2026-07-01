به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اله‌یاری، در جلسه فرماندهان حوزه بسیج ادارات استان تهران که در شهرداری رباط‌کریم برگزار شد، از پیش‌بینی طبخ روزانه ۹ هزار پرس غذای گرم برای زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که شهردار رباط‌کریم و رئیس بسیج ادارات این شهرستان است، اظهار کرد: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، چندین موکب در نقاط مختلف شهر جانمایی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقبال و خدمت‌رسانی به زائران انجام شده است.

اله‌یاری افزود: موکب اصلی بسیج ادارات در امتداد بوستان خطی شهرک آبشناسان مستقر خواهد شد تا زائران ضمن بهره‌مندی از خدمات پذیرایی و استراحت کوتاه، مسیر خود را به سمت محل برگزاری مراسم ادامه دهند.

وی با اشاره به تدارکات انجام‌شده برای پذیرایی از زائران، تصریح کرد: برای هر وعده سه هزار پرس غذای گرم و در مجموع روزانه ۹ هزار پرس غذا پیش‌بینی شده است.

شهردار رباط‌کریم ادامه داد: همچنین چندین سالن ورزشی برای اسکان و میزبانی از زائران سه استان کشور تجهیز و مفروش شده تا خدمات لازم در حوزه اسکان نیز به‌صورت مطلوب ارائه شود.

اله‌یاری در پایان خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌های مدیریت شهری و بسیج ادارات برای ارائه خدمات شایسته به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به کار گرفته شده است.