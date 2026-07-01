به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی ستاد اسکان موقت زائران در محل فرمانداری شاهرود به موقعیت راهبردی شاهرود در مسیر تردد زائران اشاره کرد و افزود: این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، از محورهای اصلی خدمت‌رسانی به زائران در سطح استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمت به زائران افتخاری بزرگ برای مردم استان سمنان است، افزود: با توجه به قرار گرفتن استان در مسیر اصلی تردد برای اسکان مسافران نیازمند هماهنگی، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه روزی مسئولان ذی ربط هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اسکان گسترده زائران در شاهرود خبر داد و اظهار کرد: با توجه به فاصله این شهرستان تا تهران و مشهد، شاهرود به مهم‌ترین محل توقف و استراحت زائران تبدیل خواهد شد.

شریفی ادامه داد: ظرفیت مدارس، خوابگاه‌های دانش‌آموزی، سالن‌های ورزشی و سایر اماکن عمومی برای اسکان زائران در استان سمنان و به طبع آن در شاهرود ساماندهی شده است.

شریفی مردمی‌سازی خدمات اسکان را از مهم‌ترین رویکردهای این طرح عنوان کرد و افزود: اپلیکیشن «ماهمه» با هدف جلب مشارکت شهروندان راه‌اندازی شده تا افرادی که آمادگی میزبانی از زائران را دارند، ظرفیت‌های خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی همچنین از فعال شدن سامانه تلفنی پنج‌رقمی ۳۱۲۳۱ برای راهنمایی زائران خبر داد و بیان کرد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و با هدف هدایت مستقیم زائران به مراکز اسکان و جلوگیری از سردرگمی آنان خدمات ارائه می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با قدردانی از همکاری فرمانداری، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد: با مشارکت همه دستگاه‌ها، استان سمنان می‌تواند میزبانی شایسته‌ای از زائران مراسم تشییع «رهبر شهید» داشته باشد.