اسکان ۲۰ هزار زائر امام شهید در سمنان؛ میزبانی روزانه از ۱۵۰ هزار نفر

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت اسکان زائران بدرقه رهبر شهید انقلاب، افزود: از مجموع افراد اسکان‌یافته، یک هزار و ۱۳۲ نفر از طریق اپلیکیشن «ما همه» خدمات اسکان را دریافت کردند.

وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ خانوار نیز با تماس با سامانه راهنمای زائر ۳۱۲۳۱، پس از دریافت راهنمایی‌های لازم، به مراکز اسکان موقت هدایت و پذیرش شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه آمار اعلام‌شده تنها مربوط به مراکز رسمی اسکان است، تصریح کرد: این آمار شامل خانواده‌های مستقر در پارک‌ها، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی شهرهای استان نمی‌شود.

شریفی توضیح داد: با احتساب این افراد، می توان اذعان داشت که شمار زائران حاضر در استان بیش از آمار ثبت‌شده در مراکز اسکان خواهد بود.

وی با اشاره به هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی استان برای میزبانی از زائران یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ظرفیت اسکان روزانه حدود ۱۵۰ هزار نفر در سراسر استان فراهم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اضافه کرد: تمامی شهرستان‌های استان با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، سالن‌های ورزشی، مراکز فرهنگی و دیگر اماکن پیش‌بینی شده، آماده پذیرش زائران هستند.

شریفی ادامه داد: علاوه بر مراکز اسکان، مواکب پذیرایی، پایگاه‌های راهنمای زائر، ایستگاه‌های اطلاع‌رسانی و نیروهای خدمات‌رسان نیز در مسیرهای اصلی تردد و نقاط مختلف استان مستقر هستند تا خدمات مورد نیاز مسافران و زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب ارائه شود.

وی با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، فرهنگی و خدماتی استان در ارائه خدمات به زائران، خاطرنشان کرد: تعامل و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف موجب شده است فرآیند اسکان، راهنمایی و پذیرایی از زائران بدون مشکل انجام شود و تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات همچنان ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌ها از افزایش حجم تردد زائران در ساعات آینده حکایت دارد، اظهار کرد: همه امکانات و ظرفیت‌های استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات شایسته به مهمانان ارائه شود.