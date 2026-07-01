به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای ساماندهی امور سالمندان خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۴ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال سن دارند، کشور در مرحله ورود به سالمندی قرار گرفته است و در استان خوزستان نیز این رقم حدود ۹.۶ درصد است.

وی افزود: موضوع سالمندی باید به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود؛ اگر امروز به این موضوع توجه نکنیم، در آینده با بحران‌های اجتماعی پیچیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد، اما در صورت برنامه‌ریزی درست، می‌توان از ظرفیت «اقتصاد نقره‌ای» و ایجاد مشاغل مرتبط با مراقبت از سالمندان بهره برد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص وضعیت سلامت سالمندان گفت: ۶۰ درصد سالمندان بالای ۷۰ سال کشور حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا هستند و بر اساس مطالعات، ۶۲ درصد از آن‌ها احساس تنهایی را به عنوان مهم‌ترین مشکل خود مطرح کرده‌اند.

حسینی با اشاره به برنامه‌های حمایتی در خوزستان اظهار کرد: برای گسترش طرح‌های آموزشی و حمایتی سالمندان، برنامه‌ریزی شده است تا از ۱۹۱ پایگاه سلامت محله در استان استفاده شود و همچنین با حمایت دولت و تأمین زمین از سوی استان، زمینه حضور بخش خصوصی برای راه‌اندازی دهکده‌های سالمندان فراهم گردد.

وی با معرفی طرح‌های جدید افزود: در طرح «دست‌های مهربانی» تلاش می‌شود سالمندان تنها در کنار کودکان بی‌سرپرست قرار گیرند تا نیازهای عاطفی هر دو گروه برطرف شود و همچنین از طریق طرح «مراقب همراه»، برای زنان سرپرست خانوار و فرزندان جوان آن‌ها در حوزه مراقبت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، فرصت‌های شغلی ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در خصوص اعتبارات اختصاص یافته به خوزستان گفت: برای اجرای طرح مراقبت‌های مستمر سالمندی ۲۰۰ میلیارد تومان و برای حمایت از زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری در استان ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش بهزیستی در خوزستان، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و همچنین ۲۲۰ میلیارد ریال برای کمک‌هزینه درمان مددجویان و ۳۳۰ میلیارد ریال برای بیمه‌های خویش‌فرمایی پیش‌بینی شده است.

حسینی بیان کرد: هدف ما این است که تمامی پرونده‌های پشت نوبت در مراکز مثبت زندگی خوزستان بررسی شده و دریافت حق پرستاری ضایعه نخاعی در استان به صفر برسد.