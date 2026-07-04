برگزاری مراسم سراسری وداع و بزرگداشت رهبر شهید در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی پیش از ظهر شنبه با اشاره به برگزاری این آیین‌ها در استان اظهار کرد: بزرگداشت رهبر شهید، پاسداشت مکتب ولایت، مقاومت و عزت اسلامی است و حضور مردم در این مراسم، تجلی وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر و استمرار راه نورانی ولایت خواهد بود.

وی افزود: این حضور پرشور، پیام اقتدار، بصیرت و انسجام ملی را به جهانیان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد ملت ایران با وجود همه فشارها و توطئه‌ها، استوارتر از گذشته در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این آیین‌ها فرصتی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات ماندگار رهبر شهید و نیز تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است و حضور گسترده مردم، نمادی از وحدت ملی و پایبندی به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

حجت‌الاسلام مشرفی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان گفت: همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، مراسم سراسری وداع روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مساجد محوری سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در بیرجند نیز این مراسم پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین با توجه به برگزاری مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس در روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان در مرکز استان مراسم بزرگداشت برای جاماندگان، پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مشرفی از عموم مردم استان خراسان جنوبی برای حضور گسترده در این مراسم دعوت کرد و گفت: این حضور، تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.