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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

برگزاری مراسم سراسری وداع و بزرگداشت رهبر شهید در خراسان جنوبی

برگزاری مراسم سراسری وداع و بزرگداشت رهبر شهید در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم سراسری وداع و بزرگداشت رهبر شهید همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر وی در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی پیش از ظهر شنبه با اشاره به برگزاری این آیین‌ها در استان اظهار کرد: بزرگداشت رهبر شهید، پاسداشت مکتب ولایت، مقاومت و عزت اسلامی است و حضور مردم در این مراسم، تجلی وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر و استمرار راه نورانی ولایت خواهد بود.

وی افزود: این حضور پرشور، پیام اقتدار، بصیرت و انسجام ملی را به جهانیان مخابره می‌کند و نشان می‌دهد ملت ایران با وجود همه فشارها و توطئه‌ها، استوارتر از گذشته در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این آیین‌ها فرصتی برای تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات ماندگار رهبر شهید و نیز تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی است و حضور گسترده مردم، نمادی از وحدت ملی و پایبندی به فرهنگ ایثار و شهادت خواهد بود.

حجت‌الاسلام مشرفی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان گفت: همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، مراسم سراسری وداع روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مساجد محوری سراسر استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در بیرجند نیز این مراسم پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین با توجه به برگزاری مراسم تشییع و تدفین در مشهد مقدس در روز پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵، همزمان در مرکز استان مراسم بزرگداشت برای جاماندگان، پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مشرفی از عموم مردم استان خراسان جنوبی برای حضور گسترده در این مراسم دعوت کرد و گفت: این حضور، تجدید عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل، شهدای والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6879043

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