به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در دیدار با رؤسای ادارات سمپاد،معاونان آموزش متوسطه ادارات کل و رابطان استانی المپیادهای علمی دانش آموزی، با قدردانی از تلاش‌های مدیران و همکاران استانی در برگزاری آزمون‌های ورودی سمپاد و المپیادهای علمی، این آزمون‌ها را از مهم‌ترین و حساس‌ترین آزمون‌های ملی کشور دانست و گفت: برگزاری سالم این آزمون‌ها، با وجود حساسیت‌ها و حاشیه‌های طبیعی، دستاوردی ارزشمند برای مجموعه آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به برخی پرسش‌ها و شائبه‌های مطرح‌شده درباره نحوه برگزاری آزمون‌های ورودی سمپاد، توضیح داد: مسئولیت اجرای آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی امسال بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور بوده و مدارس صرفاً به‌عنوان مجریان این سازمان فعالیت کرده‌اند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ادامه بر ضرورت تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای نحوه مواجهه عوامل اجرایی با دانش‌آموزان در شرایط مختلف آزمون تأکید کرد و افزود: حتی در صورت بروز تخلف یا ناآگاهی دانش‌آموز از مقررات، نوع برخورد با او باید کاملاً حرفه‌ای، اخلاقی و مبتنی بر اصول تربیتی باشد.

یاوری بخش مهمی از سخنان خود را به تبیین جایگاه المپیادهای علمی اختصاص داد و اظهار کرد: هدف المپیادها صرفاً کسب مدال‌های جهانی نیست، بلکه ایجاد مسیری برای شکوفایی استعدادهای برتر، تقویت یادگیری عمیق، پرورش قدرت حل مسئله و فراهم کردن فرصت رشد برای دانش‌آموزان علاقه‌مند است.

وی با اشاره به اینکه ایران تاکنون حدود ۹۰۰ مدال جهانی المپیاد کسب کرده است، این موفقیت را نشانه توانمندی علمی کشور دانست و گفت: ارزش اصلی المپیادها در تربیت سرمایه انسانی و ایجاد شبکه‌ای از نخبگان اثرگذار است.

معاون وزیر آموزش و پرورش، شبکه‌سازی میان دانش‌آموزان مستعد، شکل‌گیری همکاری‌های علمی، ایجاد الگوهای موفق برای نسل نوجوان و ترویج سبک زندگی مبتنی بر تلاش، تمرکز و پشتکار را از مهم‌ترین دستاوردهای المپیادها برشمرد و گفت: بسیاری از مدال‌آوران سال‌های گذشته امروز در عرصه‌های علمی، دانشگاهی، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان منشأ اثر هستند و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین نقش المپیادها در توانمندسازی معلمان را مورد تأکید قرار داد و افزود: حضور معلمان در فرآیندهای المپیادی، زمینه ارتقای علمی، تعامل با استادان و معلمان برجسته کشور و انتقال این تجربیات به کلاس‌های درس را فراهم می‌کند.

یاوری با اشاره به موفقیت برخی استان‌ها در توسعه فعالیت‌های المپیادی، از مسئولان استانی خواست با تربیت معلمان متخصص، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های موفق و گسترش آموزش‌های حضوری و مجازی، زمینه مشارکت گسترده‌تر دانش‌آموزان در این عرصه را فراهم کنند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت رعایت ملاحظات تربیتی در دوره متوسطه اول تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان این دوره بیش از هر چیز نیازمند تجربه‌های متنوع، هویت‌یابی، فعالیت‌های فرهنگی، علمی و مهارتی هستند و نباید با هدایت زودهنگام به مسیرهای کاملاً تخصصی، فرصت رشد همه‌جانبه آنان محدود شود.

وی با تأکید بر این‌که برنامه‌های فراگیر سمپاد بستر مناسبی برای کشف استعدادهای متنوع دانش‌آموزان است، از مدیران مدارس خواست در برابر فشار خانواده‌ها برای ورود زودهنگام دانش‌آموزان به مسیرهای تخصصی المپیاد مقاومت کنند و زمینه تجربه‌آموزی در حوزه‌های مختلف را برای آنان فراهم سازند.

یاوری ضمن قدردانی از تلاش رؤسای ادارات سمپاد، معاونان آموزش متوسطه ادارات کل و رابطان استانی المپیادهای علمی دانش آموزی، بر تداوم تعامل، هم‌افزایی و تبادل تجربیات میان استان‌ها تأکید کرد و گفت: سمپاد با اتکا به ظرفیت مدیران، معلمان و دانش‌آموزان توانمند خود، مسیر تربیت نسل آینده‌ساز ایران را با قدرت ادامه خواهد داد.